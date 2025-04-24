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Хоккейная наука
Хоккейная наука (2025 - …)
Hokkejnaya nauka
18+
телешоу
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
10 минут
Стрим-сервис
Кинопоиск
Продолжительность телешоу
10 минут
О чем телешоу
Рассказ о том, как устроена самая быстрая игра на льду с точки зрения науки.
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В ролях
В ролях
Александр Пушной
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Сезон 1
2025,
1 эпизод
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