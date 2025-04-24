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Постер телешоу Хоккейная наука
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Киноафиша Сериалы Хоккейная наука

Хоккейная наука (2025 - …)

Hokkejnaya nauka 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 10 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность телешоу 10 минут

О чем телешоу

Рассказ о том, как устроена самая быстрая игра на льду с точки зрения науки.

 

В ролях
В ролях
Александр Пушной
Александр Пушной
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Хоккейная наука - Сезон 1 Сезон 1
2025, 1 эпизод
 
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