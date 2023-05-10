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Киноафиша Сериалы Обратный отсчет

Обратный отсчет (2023 - …)

Обратный отсчет 16+
Год выпуска 2023
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 48 минут
Телеканал СТС
Стрим-сервис More.tv
Продолжительность телешоу 48 минут
О чем телешоу

Помните эксцентричного ведущего «Галилео» Александра Пушного? Любимчик публики возвращается на «СТС» с новой развлекательной программой «Обратный отсчет», где звезды отечественного шоу-бизнеса постараются сохранить три миллиона рублей за ограниченное время. Соведущим выступает легендарный Владимир Маркони, прославившийся благодаря «Реутов ТВ». На шоу к Александру и Владимиру заглянут музыканты Тимур Родригес, Глюкоза и Валерия, знакомые каждому, а также блогер Джарахов, комики Шастун и Позов, актер Александр Дронов и другие селебрити, готовые на все ради победы в викторине.

Обратный отсчет - трейлер
Обратный отсчет
трейлер
В ролях
В ролях
Александр Пушной
Александр Пушной
Владимир Маркони
Владимир Маркони
Все актеры и съемочная группа
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Дата выхода новых серий 1-го сезона телешоу «Обратный отсчет»
Выпуск 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Обратный отсчет - Сезон 1 Сезон 1
2023, 1 эпизод
 
Кадры из телешоу
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