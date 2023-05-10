Помните эксцентричного ведущего «Галилео» Александра Пушного? Любимчик публики возвращается на «СТС» с новой развлекательной программой «Обратный отсчет», где звезды отечественного шоу-бизнеса постараются сохранить три миллиона рублей за ограниченное время. Соведущим выступает легендарный Владимир Маркони, прославившийся благодаря «Реутов ТВ». На шоу к Александру и Владимиру заглянут музыканты Тимур Родригес, Глюкоза и Валерия, знакомые каждому, а также блогер Джарахов, комики Шастун и Позов, актер Александр Дронов и другие селебрити, готовые на все ради победы в викторине.