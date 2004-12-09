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Мир без воров
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A World Without Thieves /Tian Xia Wu Zei

Мир без воров, 2004

2004 / Гонконг
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Жанр этого фильма - переплетение комедии, мелодрамы и уголовного триллера. Ван Бо и Ван Ли – «сладкая парочка» авантюристов, промышляющих воровством и рэкетом – и в мыслях не держали, что простофиля, готовый без тени сомнения отдать им все свои наличные, заставит их не просто отказаться от кражи, но даже изменить жизненную философию. Плотник Фу Гэнь («Корень»), который возвращается в родную деревню с заработков, настолько искренне верит, что в этом мире честных людей больше, чем жуликов, что даже нечистые на руку Бо и Ли, его соседи по купе скорого поезда, начинают ему симпатизировать. Однако в том же вагоне едет и шайка серьезных бандитов во главе с дядей Ли, мастером воровских трюков и перевоплощений, живущим по принципу «крутизна – это жесткость». В итоге мы становимся свидетелями противоборства «хороших» и «плохих» злоумышленников, в котором психологические дуэли сменяются разборками на крыше мчащегося поезда.
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 9 декабря 2004
Возраст 18+
Бюджет 1 300 000 CNY
Режиссер
Фэн Сяоган
Фэн Сяоган
В ролях
Рене Лю
Гэ Ю
Ван Баоцин
Энди Лау
Энди Лау
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мир без воров 2 постера
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