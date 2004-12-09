Мир без воров, 2004

Жанр этого фильма - переплетение комедии, мелодрамы и уголовного триллера. Ван Бо и Ван Ли – «сладкая парочка» авантюристов, промышляющих воровством и рэкетом – и в мыслях не держали, что простофиля, готовый без тени сомнения отдать им все свои наличные, заставит их не просто отказаться от кражи, но даже изменить жизненную философию. Плотник Фу Гэнь («Корень»), который возвращается в родную деревню с заработков, настолько искренне верит, что в этом мире честных людей больше, чем жуликов, что даже нечистые на руку Бо и Ли, его соседи по купе скорого поезда, начинают ему симпатизировать. Однако в том же вагоне едет и шайка серьезных бандитов во главе с дядей Ли, мастером воровских трюков и перевоплощений, живущим по принципу «крутизна – это жесткость». В итоге мы становимся свидетелями противоборства «хороших» и «плохих» злоумышленников, в котором психологические дуэли сменяются разборками на крыше мчащегося поезда.

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