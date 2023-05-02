Без грима главного «лешего» в СССР было невозможно узнать: вот в чем причина

Киносказки Александра Роу всегда помогали зрителям погрузиться в фантастический и очень красочный мир. И такого эффекта режиссер добивался не только благодаря спецэффектам. Главным секретом успеха картин стали талантливые актеры.

Одним из них был Анатолий Кубацкий. Роль лешего принесла ему всесоюзную славу и любовь тысяч телезрителей. А каждый новый проект позволял артисту воплотить на экране новый яркий образ. Но обычные прохожие редко узнавали знаменитого артиста.

Дело в том, что в реальной жизни мужчина оказался очень тихим и спокойным человеком. Свой озорной характер он демонстрировал лишь на съемочной площадке. К тому же Анатолий был очень талантливым актером и вживался в роль так сильно, что становился не похож сам на себя. Гримерам лишь оставалось подчеркнуть яркие черты внешности и добавить ему колорита. А со всей остальной работой Кубацкий справлялся в одиночку.