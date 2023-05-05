Хагрида из «Гарри Поттера» списали с советской сказки: убедитесь сами (фото)

Рубеус Хагрид стал для многих фанатов поттерианы любимым персонажем. Получеловек-полувеликан с внушительной бородой и длинной шевелюрой стал воплощением доброты и великодушия. Однако есть версия, что образ Хагрида был списан со злодея из советской сказки.

Речь идет о фильме «Марья-искусница». В картине легендарного Александра Роу появляется царь Водокрут, который в свое время пугал многих советских детей. Колоритный персонаж предстал с бородой, густыми бровями и длинной шевелюрой — его сходство с Хагридом трудно не заметить.

Также стоит сказать, что между актерами Робби Колтрейном и Анатолием Кубацким, которые исполнили роли Рубеуса и Водокрута соответственно, есть общие черты. У них круглые щекастые лица и маленькие глаза, поэтому одинаковый грим сделал их чуть ли не клонами.

Впрочем, между двумя сказочными героями есть существенная разница. Водокрут, в отличие от добродушного Хагрида, был отрицательным персонажем. Так что, кроме внешнего сходства, их больше ничего не роднит.