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Постер мультфильма Похождения Чичикова: Ноздрев
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Киноафиша Фильмы Похождения Чичикова: Ноздрев

Похождения Чичикова: Ноздрев

Pokhozhdeniya Chichikova: Nozdrev 18+
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О фильме

Эпизод «Чичиков у Ноздрева» из поэмы Гоголя «Мертвые души».

Страна СССР
Продолжительность 16 минут
Год выпуска 1974
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Pokhozhdeniya Chichikova: Nozdrev, The Adventures of Chichikov (Nozdrev), Похождения Чичикова: Ноздрев
Режиссер
Борис Степанцев
В ролях
Григорий Шпигель
Андрей Попов
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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