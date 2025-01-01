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Похождения Чичикова: Ноздрев
Похождения Чичикова: Ноздрев
Pokhozhdeniya Chichikova: Nozdrev
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
О фильме
Эпизод «Чичиков у Ноздрева» из поэмы Гоголя «Мертвые души».
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Страна
СССР
Продолжительность
16 минут
Год выпуска
1974
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Pokhozhdeniya Chichikova: Nozdrev, The Adventures of Chichikov (Nozdrev), Похождения Чичикова: Ноздрев
Режиссер
Борис Степанцев
В ролях
Григорий Шпигель
Андрей Попов
Анатолий Кубацкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
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