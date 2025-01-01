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Постер фильма Куда летишь, Витар?
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Киноафиша Фильмы Куда летишь, Витар?

Куда летишь, Витар?

Kuda letish, Vitar? 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Однажды мальчик Сеня поймал скворца, именно это привело его к встрече с профессором, специализирующимся на птичьих науках. Эта встреча превращается в удивительное путешествие на невероятном летательном аппарате. Его, по поручению волшебника Филина, создали мудрые птицы.

Пойманный скворец по имени Витар всю жизнь провел в инкубаторе. Поэтому профессор очень волнуется о том, сможет ли прекрасная птица, которая ни разу не видела леса, выжить в непростых условиях естественной среды обитания. Выходя из этого обстоятельства, профессор вместе с Сеней, решает отправиться следом за птичьей стайкой.

Для того чтобы исследователи поместились в столько неординарном летательном аппарате, Филин делает их очень маленькими, а Витар соглашается стать окольцованным. Сперва скворец оказывается в Голландии, в городе, где расположилась станция кольцевания. С этого удивительная история только начинается. Но это не единственное место, где окажутся наши главные герои. Какие же увлекательные истории с ними случаться?

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1972
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kuda letish, Vitar?, Where Are You Flying Vitar?, Куда летишь, Витар?
Режиссер
Владимир Полковников
В ролях
Анатолий Папанов
Анатолий Папанов
Алексей Грибов
Алексей Грибов
Мария Виноградова
Анатолий Кубацкий
Анатолий Кубацкий
Тамара Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.8
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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