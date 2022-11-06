Не заслужил такую судьбу: как ушел из жизни главный сказочник СССР

Анатолий Кубацкий прославился как главный актер сказок в СССР. Именно он воплотил самые яркие образы в картинах Александр Роу. Зрители были в восторге от его игры, однако мало кто догадывался, насколько трагично сложилась судьба артиста.

Переломным эпизодом в жизни Кубацкого стала смерть его супруги Раисы в 1987 году. Несчастье подкосило актера: с того времени он все меньше и меньше снимался и потерял интерес к жизни. В 1992 он в последний раз появился на экранах, а когда спустя три года умерла его сестра, решил переехать в Дом ветеранов.

За прошедшие годы артист так и не смирился со смертью своей жены, поэтому в казенное учреждение взял ее вещи. Он бережно хранил их, а однажды они пропали. Исчезновение стало еще одним ударом для актера. Также сказалось на нем и одиночество. За время, проведенное в Доме ветеранов, к нему ни разу не приехали ни сын, ни внуки, и актер жил там полностью один.

Скончался Кубацкий в 2001 году. На прощание к легенде экрана пришли лишь сын с невесткой и внучка, а также медсестра, которая ухаживала за ним и была его большой поклонницей.