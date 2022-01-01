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Альберто Сан Хуан
Альберто Сан Хуан
Alberto San Juan
О персоне
Фильмография
Альберто Сан Хуан
Alberto San Juan
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Дата рождения
1 ноября 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актер, Сценарист
Место рождения
Мадрид, Испания
Биография Альберто Сан Хуана
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Фильмография Альберто Сан Хуана
Без ума от неё
комедия, мелодрама
2021, Испания
6.0
Соседи сверху
комедия
2020, Испания
5.0
Преимущества путешествия поездами
комедия, криминал
2019, Испания
6.0
Рождественская ночь в Барселоне
мелодрама, комедия
2015, Испания
6.0
Мужчины на грани
драма, комедия
2012, Испания
5.0
Крепкий сон
ужасы, триллер
2011, Испания
7.0
Остров внутри
драма
2009, Испания
6.0
Другая сторона постели
драма, мюзикл, мелодрама, комедия
2002, Испания
5.0
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