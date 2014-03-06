Мини-сериал рассказывает о кулуарных политических интригах последних мирных недель перед началом Первой мировой войны на европейском континенте. История начинается в роковой день 28 июня 1914 года, когда глава внешнеполитического ведомства Британского королевства сэр Эдвард Грей получает сообщение об убийстве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда на Балканах. Весть об этом мгновенно достигает и кабинета кайзера Германии Вильгельма II, который рассчитывает извлечь собственную выгоду из Сараевской трагедии...