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Киноафиша Сериалы 37 дней

37 дней (2014 - 2014)

37 Days 18+
Год выпуска 2014
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Мини-сериал рассказывает о кулуарных политических интригах последних мирных недель перед началом Первой мировой войны на европейском континенте. История начинается в роковой день 28 июня 1914 года, когда глава внешнеполитического ведомства Британского королевства сэр Эдвард Грей получает сообщение об убийстве австрийского эрцгерцога Франца Фердинанда на Балканах. Весть об этом мгновенно достигает и кабинета кайзера Германии Вильгельма II, который рассчитывает извлечь собственную выгоду из Сараевской трагедии...

В ролях
В ролях
Марк Льюис Джонс
Марк Льюис Джонс
Иен Макдермид
Иен Макдермид
Тим Пиготт-Смит
Тим Пиготт-Смит
Шинед Кьюсак
Шинед Кьюсак
Людгер Пистор
Людгер Пистор
Билл Патерсон
Билл Патерсон
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Рейтинг сериала

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8.1 IMDb
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Сезоны
37 дней - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2014, 3 эпизода
 
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