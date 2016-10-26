Бабочки, 2017

Алексей приходит на кастинг проекта «Реальность», авторы которого предлагают ему снимать на камеру свою повседневную жизнь, и молодой человек с энтузиазмом соглашается. Алексей — открытый гомосексуалист, он не скрывает своих предпочтений от друзей и знакомых, щедро делясь с ними интимными подробностями и трудностями в личной жизни. Его нетрадиционную ориентацию не может понять и признать мама, ссору с которой Алексей тоже записывает на камеру. Поиски смысла жизни приводят парня на кинофестиваль им. Тарковского в Ивановскую область, где он знакомится с местным парнем Гришей, и начинается бурный курортный роман...