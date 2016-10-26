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Бабочки
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Бабочки

Бабочки, 2017

2017 / Россия
5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Алексей приходит на кастинг проекта «Реальность», авторы которого предлагают ему снимать на камеру свою повседневную жизнь, и молодой человек с энтузиазмом соглашается. Алексей — открытый гомосексуалист, он не скрывает своих предпочтений от друзей и знакомых, щедро делясь с ними интимными подробностями и трудностями в личной жизни. Его нетрадиционную ориентацию не может понять и признать мама, ссору с которой Алексей тоже записывает на камеру. Поиски смысла жизни приводят парня на кинофестиваль им. Тарковского в Ивановскую область, где он знакомится с местным парнем Гришей, и начинается бурный курортный роман...

5.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2017
Премьера в мире 26 октября 2016
Возраст 18+
Режиссер
Дмитрий Кубасов
Дмитрий Кубасов
В ролях
Алексей Артемьев
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бабочки 1 постер
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