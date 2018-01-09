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Постер к сериалу Света с того света
Постер к сериалу Света с того света
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Оцените
Киноафиша Сериалы Света с того света
Света с того света (2018 - …) Света с того света 16+
Год выпуска 2018
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 14 часов 35 минут
О чем сериал

«Света с того света» — это трагикомический сериал о молодой девушке Светлане Цветковой, которая по глупости упала с балкона и теперь прикована к инвалидному креслу. Но в то же время у нее есть шанс поставить себя на ноги с помощью операции, на которую у нее, естественно, нет денег. От отчаяния она решает пойти против своих принципов и заняться очень прибыльным занятием. Так Света превратилась в Светозару — мага-биоэнерготерапевта, который по интернету «решает» любые проблемы, от выздоровления до приворота. Со временем у нее появляются постоянные клиенты, которым она действительно порой помогает простыми житейскими советами.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Машкова
Мария Машкова
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Анна Котова-Дерябина
Анна Котова-Дерябина
Виктор Супрун
Евгения Дмитриева
Евгения Дмитриева
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Света с того света - Сезон 1 Сезон 1
2018, 16 эпизодов
 
Света с того света - Сезон 2 Сезон 2
2021, 19 эпизодов
 
Новости о сериале
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов
Эксклюзивно для Киноафиши: Анна Котова-Дерябина делится списком любимых фильмов
Кадры из сериала
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