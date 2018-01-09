«Света с того света» — это трагикомический сериал о молодой девушке Светлане Цветковой, которая по глупости упала с балкона и теперь прикована к инвалидному креслу. Но в то же время у нее есть шанс поставить себя на ноги с помощью операции, на которую у нее, естественно, нет денег. От отчаяния она решает пойти против своих принципов и заняться очень прибыльным занятием. Так Света превратилась в Светозару — мага-биоэнерготерапевта, который по интернету «решает» любые проблемы, от выздоровления до приворота. Со временем у нее появляются постоянные клиенты, которым она действительно порой помогает простыми житейскими советами.