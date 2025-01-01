Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Уильям Уайлер
Награды
Награды и номинации Уильяма Уайлера
William Wyler
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Уильяма Уайлера
Оскар 1966
Irving G. Thalberg Memorial Award
Победитель
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1960
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1947
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1943
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1957
Лучший фильм
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1954
Лучшая режиссура
Номинант
Лучший фильм
Номинант
Оскар 1952
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1950
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1942
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1941
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1940
Лучшая режиссура
Номинант
Оскар 1937
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1957
Золотая пальмовая ветвь
Победитель
Каннский кинофестиваль 1965
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1960
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1969
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1966
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1962
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1950
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Победитель
Best Film from any Source
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1949
Best Film from any Source 1947
Победитель
Венецианский кинофестиваль 1938
Special Recommendation
Победитель
Best Foreign Film
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1952
Golden Lion
Номинант
На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей
Смотрели «Афоню» 100 раз — но только самые наблюдательные заметили, какие часы носил Борщев: между прочим, стоили целое состояние
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
«Можно назвать "Олененком" этого года»: эти 5 цепляющих новинок от Netflix вы могли упустить – у №1 и 2 рейтинг 8+
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667