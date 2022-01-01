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Джон Патрик Амедори
Джон Патрик Амедори
John Patrick Amedori
О персоне
Фильмография
Джон Патрик Амедори
John Patrick Amedori
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Дата рождения
20 апреля 1987
Возраст
35 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Место рождения
Балтимор, Мэриленд, США
Рост
182 см
Биография Джона Патрика Амедори
Родился 20 апреля 1987 года. Балтимор, Мэриленд, США.
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Фильмография Джона Патрика Амедори
Ватиканские записи
триллер, ужасы
2015, США
6.0
Уже не дети
драма
2012, США
5.0
Таймер
драма, мелодрама, фэнтези, комедия
2009, США
6.0
Бунтарка
комедия, семейный
2006, Германия / США
7.0
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