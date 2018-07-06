«Попробуй подкати»: Рецензия Киноафиши

Влюбись в меня, если осмелишься

49-летний Жослен прожигает свою жизнь на полную катушку. Он меняет женщин, катается по миру и посещает все вечеринки Парижа. Кроме работы его ничего не интересует. Жослен каждый день проводит, как последний, но умирает его мать, и престарелый мачо отправляется в дом детства за воспоминаниями. Там он знакомится с новой соседкой, которая случайно его видит в инвалидном кресле, и, чтобы не упускать момент, Жослен придумывает очередную ложь. Мужчина едет знакомиться с ее семьей, прикинувшись инвалидом, но оказывается, ее старшая сестра тоже колясочница и его вранье только ухудшает сложившуюся ситуацию. Так что Жослен оказывается между двух огней, он уже не понимает, кто ему очень нравится, а к кому его просто тянет, как разрешить все и, возможно, стать лучше для того, кто его действительно зацепил. И в данном случае даже чудо может не помочь герою, зашедшему слишком далеко и позволившему себе влюбиться.

Кадр из фильма «Попробуй подкати»

Кинематографисты из других стран уже пытались что-то сказать на подобную тему – в России выходила «Любовь с ограничениями» с Павлом Прилучным и Анной Старшенбаум, которая получилась миленькой, но не более того, а немцы сняли уморительную комедию «На колесах» с Тилем Швайгером. Но у французов с «Попробуй подкати» получилось удачнее остальных, они не останавливаются лишь на юморе, разбавляя картину драматическими элементами. Пробуют показать историю с разных сторон, их герои взрослеют на глазах зрителей, обретают любовь и борются за свое счастье.

Кадр из фильма «Попробуй подкати»

Главный герой в «Попробуй, подкати» будто бы списан с Мэла Гибсона из «Чего хотят женщины». Умные, красивые и с изюминкой, конечно, не способны пройти мимо все понимающего, доброго и отзывчивого человека, которого жизнь заставила стать сволочью, готовым на все, ради очередной «жертвы». Тот самый Дон Жуан – режиссер и главная звезда проекта «Попробуй, подкати» – Франк Дюбоск («Астерикс на Олимпийских играх», «Горец») вдоволь посмеялся над собой и аккуратно обошелся с непростой и всегда давящей темой инвалидности. Его партнершей стала бывшая супруга Жана Дюжардена Александра Лами («Чего хочет Джульетта», «Право на «лево»), чудесно сыграв девушку с совершенно разными увлечениями, несмотря на увечья. Самой же смешной на проекте оказалась секретарша главного героя, в которую перевоплотилась Эльза Зильберштейн («Другая Бовари», «23 мелодий любви»). Ее героиня – настоящий двигатель, смешная, готовая на все ради своего начальника и откровенная настолько, что все вокруг только и успевают рты открывать. Париж можно тоже выделить, как отдельный персонаж, он все так же манит, дарит надежду и остается самым романтичным местом на нашей планете.

Кадр из фильма «Попробуй подкати»

Интересно в данном случае и посмотреть, например, приквел «Попробуй подкати», чтобы у создателей появилась возможность рассказать о юности героев и о том, как они стали собой. Юмора, музыки и различных киноотсылок можно было бы сделать еще больше, притом, что оба, и Жослен, и Жюли, были бы еще полны сил и не нуждались в инвалидных креслах. И, пожалуйста, создатели, не забудьте про секретаршу! Без нее у этой истории просто не может быть никакого продолжения или предыстории.

Кадр из фильма «Попробуй подкати»

Французские романтические мелодрамы – особый сорт кинонаркотиков, на которые легко подсесть, поэтому выход «Попробуй подкати» – это настоящее счастье. Авторы с легкостью обыгрывают непростую тему, смеются над собой, вспоминают любимые фильмы (от «Убить Билла» и до «Титаника») и наслаждаются каждой секундой, проведенной со своими героями и зрителями. Не забывая делиться с кинопубликой и простыми, житейскими истинами – возлюби себя, прими таким, какой ты есть, и жизнь наладится и смешить того, кого ты действительно любишь. А какое свидание Жослен закатывает у себя для Жюли – загляденье и живой учебник для тех, кому слабо самим заморочиться, тем более, вместо него можно просто сводить свою вторую половину на «Попробуй подкати».

Дмитрий Бортников

В российском прокате с 5 июля 2018 года

Расписание и покупка билетов на фильм «Попробуй подкати»