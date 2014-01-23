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Я без него схожу с ума - трейлер
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Я без него схожу с ума. Трейлер

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Дата публикации: 23 января 2014
Я без него схожу с ума – Печальный мужчина с ярко-голубыми глазами по имени Жак возвращается во Францию после десятилетнего отсутствия, чтобы разобраться с важными делами. Номинально эти дела заключаются в том, что после смерти отца ему нужно вступить в права наследования многочисленного имущества, на практике же — оборачиваются встречей со старой любовью Мадо и ее маленьким сыном от другого мужчины. Сама Мадо приветлива, но довольно холодна, а вот сын внезапно проникается к Жаку большой любовью, и здесь начинаются трудности…
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