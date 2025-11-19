Оповещения от Киноафиши
«Дом, который построил Джек»
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Jean Valjean

, 2025
Jean Valjean
Франция / драма, исторический / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Грегори Гадебуа
Бернар Кампан
Изабель Карре
Александра Лами
Loup Cousteil
Доминик Пинон
Режиссер Эрик Беснар
Сценарист Эрик Беснар, Виктор Гюго
Композитор Кристоф Жульен
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 19 ноября 2025
Дата выхода
2 апреля 2026 Германия 12
27 февраля 2026 Испания
16 июля 2026 Португалия
19 ноября 2025 Франция
Бюджет €6 940 000
Сборы в мире $3 027 502
Производство Radar Films, France 3 Cinéma, Ciné+OCS
Другие названия
Jean Valjean, Les Misérables - Die Geschichte von Jean Valjean, Los miserables: El origen, Os Miseráveis: Jean Valjean

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше