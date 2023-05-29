Киты танцуют в больничной палате в отрывке из фильма «Комната чудес»
Жизнеутверждающая французская драма о любви матери к сыну выйдет в российский прокат уже на этой неделе.
Кинокомпания Capella Film опубликовала отрывок из предстоящей драмы «Комната чудес», основанной на одноименном книжном бестселлере Жюльена Сандреля.
Картина повествует об успешной женщине Тельме (Александра Лами), в одиночку воспитывающей сына Луи (Юго Кестель). Однажды мальчик случайно попадает под колеса грузовика и оказывается в коме. Тельма использует все доступные средства, чтобы вернуть его в сознание, но ни одно из них не срабатывает. Однажды ей на глаза попадается список вещей, которые Луи хотел бы сделать перед потенциальным апокалипсисом. Героиня чувствует, что получила шанс спасти Луи, и решает во что бы то ни стало исполнить все его заветные мечты, записав свои приключения на камеру. Теперь Тельме предстоит нарисовать граффити, с закрытыми глазами перекресток в Токио и сыграть в футбол любимой командой сына.
В представленном отрывке Тельма показывает Луи запись того, как она исполнила его мечту поплавать с китами. Героиня с восхищением рассказывает ему о том, насколько маленькой она почувствовала себя рядом с этими восхитительными созданиями, и насколько холодно было плавать в глубинах океана. Она спрашивает сына, холодно ли ему в глубинах своего разума. Свет проектора постепенно охватывает всю комнату, погружая героев в бесконечную подводную синеву. Киты начинают танцевать вокруг них, словно обволакивая Тельму и Луи своей заботой. Героиня говорит мальчику, что нет ничего сильнее, чем любовь матери к сыну. В конце отрывка она вычеркивает из списка Луи пункт «Поплавать с китами».
Режиссером картины выступила Лиза Азуэлос, наиболее известная по фильмам «Одна встреча» с Софи Марсо и «Лето. Одноклассники. Любовь» с Деми Мур.
Российская премьера «Комнаты чудес» состоится в этот четверг, 1 июня.