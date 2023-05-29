Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Маша и Медведь в кино: скажите «Ой!»" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Киты танцуют в больничной палате в отрывке из фильма «Комната чудес»

Киты танцуют в больничной палате в отрывке из фильма «Комната чудес»

29 мая 2023 15:43
Киты танцуют в больничной палате в отрывке из фильма «Комната чудес»

Жизнеутверждающая французская драма о любви матери к сыну выйдет в российский прокат уже на этой неделе.

Кинокомпания Capella Film опубликовала отрывок из предстоящей драмы «Комната чудес», основанной на одноименном книжном бестселлере Жюльена Сандреля.

Картина повествует об успешной женщине Тельме (Александра Лами), в одиночку воспитывающей сына Луи (Юго Кестель). Однажды мальчик случайно попадает под колеса грузовика и оказывается в коме. Тельма использует все доступные средства, чтобы вернуть его в сознание, но ни одно из них не срабатывает. Однажды ей на глаза попадается список вещей, которые Луи хотел бы сделать перед потенциальным апокалипсисом. Героиня чувствует, что получила шанс спасти Луи, и решает во что бы то ни стало исполнить все его заветные мечты, записав свои приключения на камеру. Теперь Тельме предстоит нарисовать граффити, с закрытыми глазами перекресток в Токио и сыграть в футбол любимой командой сына.

В представленном отрывке Тельма показывает Луи запись того, как она исполнила его мечту поплавать с китами. Героиня с восхищением рассказывает ему о том, насколько маленькой она почувствовала себя рядом с этими восхитительными созданиями, и насколько холодно было плавать в глубинах океана. Она спрашивает сына, холодно ли ему в глубинах своего разума. Свет проектора постепенно охватывает всю комнату, погружая героев в бесконечную подводную синеву. Киты начинают танцевать вокруг них, словно обволакивая Тельму и Луи своей заботой. Героиня говорит мальчику, что нет ничего сильнее, чем любовь матери к сыну. В конце отрывка она вычеркивает из списка Луи пункт «Поплавать с китами».

Режиссером картины выступила Лиза Азуэлос, наиболее известная по фильмам «Одна встреча» с Софи Марсо и «Лето. Одноклассники. Любовь» с Деми Мур.

Российская премьера «Комнаты чудес» состоится в этот четверг, 1 июня.

Фото: Capella Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев пускаются во все тяжкие в трейлере сериала «Райцентр» Кристина Асмус и Дмитрий Чеботарев пускаются во все тяжкие в трейлере сериала «Райцентр» Читать далее 29 мая 2023
По горячим следам: 10 самых высокооцененных фильмов Каннского фестиваля По горячим следам: 10 самых высокооцененных фильмов Каннского фестиваля Читать далее 26 мая 2023
Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби» Марго Робби и Райан Гослинг меняют пластиковый мир на реальный в новом трейлере «Барби» Читать далее 26 мая 2023
Фильм «Анатомия падения» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023 Фильм «Анатомия падения» завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля 2023 Читать далее 29 мая 2023
От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах От боевиков до мелодрам: 15 самых ожидаемых премьер лета в кинотеатрах Читать далее 28 мая 2023
Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик» Квентин Тарантино поделился информацией о своем новом фильме «Кинокритик» Читать далее 26 мая 2023
Прошлое сосуществует с будущим в эффектном трейлере фантастического фильма «Сквозь время» Прошлое сосуществует с будущим в эффектном трейлере фантастического фильма «Сквозь время» Читать далее 26 мая 2023
Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером Что смотреть на выходных: «Джон Уик 4», «Шазам! Ярость богов» и комедийный боевик с Арнольдом Шварценеггером Читать далее 26 мая 2023
Финал «Наследников»: кто возглавил компанию Waystar Royco? Финал «Наследников»: кто возглавил компанию Waystar Royco? Читать далее 29 мая 2023
История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно» История запретной любви: появились первые отзывы о мультфильме Pixar «Элементарно» Читать далее 29 мая 2023
Related video