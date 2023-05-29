Киты танцуют в больничной палате в отрывке из фильма «Комната чудес»

Кинокомпания Capella Film опубликовала отрывок из предстоящей драмы «Комната чудес», основанной на одноименном книжном бестселлере Жюльена Сандреля.

Картина повествует об успешной женщине Тельме (Александра Лами), в одиночку воспитывающей сына Луи (Юго Кестель). Однажды мальчик случайно попадает под колеса грузовика и оказывается в коме. Тельма использует все доступные средства, чтобы вернуть его в сознание, но ни одно из них не срабатывает. Однажды ей на глаза попадается список вещей, которые Луи хотел бы сделать перед потенциальным апокалипсисом. Героиня чувствует, что получила шанс спасти Луи, и решает во что бы то ни стало исполнить все его заветные мечты, записав свои приключения на камеру. Теперь Тельме предстоит нарисовать граффити, с закрытыми глазами перекресток в Токио и сыграть в футбол любимой командой сына.

В представленном отрывке Тельма показывает Луи запись того, как она исполнила его мечту поплавать с китами. Героиня с восхищением рассказывает ему о том, насколько маленькой она почувствовала себя рядом с этими восхитительными созданиями, и насколько холодно было плавать в глубинах океана. Она спрашивает сына, холодно ли ему в глубинах своего разума. Свет проектора постепенно охватывает всю комнату, погружая героев в бесконечную подводную синеву. Киты начинают танцевать вокруг них, словно обволакивая Тельму и Луи своей заботой. Героиня говорит мальчику, что нет ничего сильнее, чем любовь матери к сыну. В конце отрывка она вычеркивает из списка Луи пункт «Поплавать с китами».

Режиссером картины выступила Лиза Азуэлос, наиболее известная по фильмам «Одна встреча» с Софи Марсо и «Лето. Одноклассники. Любовь» с Деми Мур.

Российская премьера «Комнаты чудес» состоится в этот четверг, 1 июня.