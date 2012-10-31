Печальный мужчина с ярко-голубыми глазами по имени Жак возвращается во Францию после десятилетнего отсутствия, чтобы разобраться с важными делами. Номинально эти дела заключаются в том, что после смерти отца ему нужно вступить в права наследования многочисленного имущества, на практике же — оборачиваются встречей со старой любовью Мадо и ее маленьким сыном от другого мужчины. Сама Мадо приветлива, но довольно холодна, а вот сын внезапно проникается к Жаку большой любовью, и здесь начинаются трудности…

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