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Постер фильма Я без него схожу с ума
6.2
Я без него схожу с ума - Трейлер
Киноафиша Фильмы Я без него схожу с ума
6.2

Я без него схожу с ума

, 2012
J’enrage de son absence
Франция, Бельгия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Я без него схожу с ума
6.2
Я без него схожу с ума - Трейлер
Я без него схожу с ума  Трейлер

О фильме

Печальный мужчина с ярко-голубыми глазами по имени Жак возвращается во Францию после десятилетнего отсутствия, чтобы разобраться с важными делами. Номинально эти дела заключаются в том, что после смерти отца ему нужно вступить в права наследования многочисленного имущества, на практике же — оборачиваются встречей со старой любовью Мадо и ее маленьким сыном от другого мужчины. Сама Мадо приветлива, но довольно холодна, а вот сын внезапно проникается к Жаку большой любовью, и здесь начинаются трудности…

В ролях

Уильям Хёрт
Уильям Хёрт
Jacques
Александра Лами
Александра Лами
Mado
Огустен Легран
Stéphane
Франсуаза Ориан
Geneviève
Норберт Рутили
Le notaire
Серж Утри
Le commissaire priseur
Jalil Mehenni
Paul
Matteo Trevisan
Félix
Colette Kieffer
La secrétaire
Véronique Fauconnet
La serveuse
Режиссер Сандрин Боннэр
Сценарист Сандрин Боннэр, Жером Тоннер
Композитор Андре Дзезюк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция / Бельгия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 31 октября 2012
Дата выхода
31 октября 2012 Франция
Производство Mon Voisin Productions, Mosaique Films, Iris Productions
Другие названия
J'enrage de son absence, Maddened by His Absence, Khao Khát Gặp Lại Con, Su ausencia me enfurece, Wściekła tęsknota, 移情失控

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 11 голосов
6.2 IMDb

Трейлеры фильма

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Я без него схожу с ума - Трейлер
Я без него схожу с ума Трейлер
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Отзывы о фильме

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