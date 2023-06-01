В прокат выходит французская жизнеутверждающая драма «Комната чудес»

Фильм по книге Жюльена Сандреля повествует о матери, отправившейся в приключение, чтобы исполнить заветные мечты сына.

Сегодня, 1 июня, в российский прокат выходит французская вдохновляющая драма «Комната чудес», основанная на одноименном бестселлере Жюльена Сандреля.

Фильм повествует о матери-одиночке Тельме (Александра Лами), воспитывающей своего сына Луи (Юго Кестель) и ведущей успешную карьеру. Однажды мальчика сбивает грузовик, в результате чего он попадает в кому. Безутешная мать использует все доступные средства, чтобы привести его в сознание, но даже лучшие специалисты оказывается бессильны перед таким вызовом.

Пытаясь найти выход из ситуации, отчаявшаяся Тельма случайно находит список десяти заветных желаний Луи, которые он хотел бы исполнить до конца света. Она чувствует, что этот список может помочь ей вернуть сына, и, заручившись поддержкой своей мамы (Мюриэль Робен), начинает по очереди исполнять каждый из пунктов, записывая свое приключение на камеру. Героине предстоит перейти с закрытыми глазами перекресток в Токио, поплавать с китами, сыграть в футбол с любимой командой Луи и осуществить множество других захватывающих авантюр.

Режиссером фильма выступила Лиза Азуэлос, наиболее известная по картинам «Одна встреча» с Софи Марсо и «Лето. Одноклассники. Любовь» с Майли Сайрус. Сценарий адаптации написали Джульетт Сэйлс («Белль и Себастьян: Друзья навек») и Фабьен Суарез («Семейное ограбление»).