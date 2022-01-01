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Киноафиша Сериалы Судебный процесс моего дантиста
Судебный процесс моего дантиста ( - …) My Dentist's Murder Trial
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал HBO
О чем сериал

Сюжет снят по мотивам криминальной истории, которая произошла в реальной жизни. Сценарий вдохновлен журналистским материалом Джеймса Лэсдана в New Yorker за 2017 год. В центре событий оказывается доктор Джилберто Нюнс, который в 2015 году оказался на скамье подсудимых. Его обвинили в убийстве приятеля Томаса Колмана. По версии следствия, Нюнс силой вынудил мужчину выпить вещество, которое привело к летальному исходу. Против героя также выдвинули обвинения в подделке ценных бумаг – он выдавал себя за сотрудника ЦРУ. 

В ролях
В ролях
Педро Паскаль
Педро Паскаль
Дэвид Харбор
Дэвид Харбор
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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