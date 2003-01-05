Оповещения от Киноафиши
Массимо Джиротти

Массимо Джиротти

Massimo Girotti

Дата рождения
18 мая 1918
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
5 января 2003
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези

Популярные фильмы

Рим в 11 часов 8.0
Рим в 11 часов (1952)
Одержимость 7.6
Одержимость (1943)
Невинный 7.5
Невинный (1976)

Фильмография Массимо Джиротти

Жанр
Год
Окно напротив 6.6
Окно напротив Finestra di fronte, La
драма 2003, Италия
Любовная страсть 6.6
Любовная страсть Passione d'amore
драма, мелодрама 1981, Италия / Франция
Невинный 7.5
Невинный L' Innocente
драма 1976, Италия / Франция
Последнее танго в Париже 6.7
Последнее танго в Париже Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
драма 1972, Франция / Италия
Медея 7.2
Медея Medea
драма, фэнтези 1970, Италия / Франция / ФРГ
Теорема 7.1
Теорема Teorema
мистика 1968, Италия
Ведьмы 6
Ведьмы Le streghe
драма, мелодрама, комедия 1967, Франция / Италия
Имперская Венера 5.3
Имперская Венера Venus imperiale
драма, мелодрама, исторический 1962, Италия / Франция
Царь Ирод Великий 4.8
Царь Ирод Великий Erode il grande
биография, драма, исторический 1959, Италия / Франция
Дайте мужа Анне Дзакео 6.8
Дайте мужа Анне Дзакео Marito per Anna Zaccheo, Un
драма 1955, Италия
Чувство 7.2
Чувство Senso
военный, исторический, мелодрама, драма 1954, Италия
Рим в 11 часов 8
Рим в 11 часов Roma ore 11
драма 1952, Франция / Италия
Хроника одной любви 6.8
Хроника одной любви Cronaca di un amore / Story of a Love Affair
мелодрама, криминал, драма 1950, Италия
Под небом Сицилии 7.3
Под небом Сицилии In nome della legge
драма 1949, Франция / Италия
6.8
Мечты на дорогах Molti sogni per le strade
комедия 1948, Италия
7
Трагическая охота Caccia tragica
боевик, драма 1947, Италия
Одержимость 7.6
Одержимость Ossession
нуар, криминал, триллер, драма 1943, Италия
Желание 6.4
Желание Desiderio
драма 1943, Италия
Железная корона 6.4
Железная корона La corona di ferro
фэнтези, приключения 1941, Италия
