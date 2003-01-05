Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Массимо Джиротти
Massimo Girotti
Киноафиша
Персоны
Массимо Джиротти
Массимо Джиротти
Massimo Girotti
Дата рождения
18 мая 1918
Возраст
84 года
Знак зодиака
Телец
Дата смерти
5 января 2003
Карьера
Актер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези
Популярные фильмы
8.0
Рим в 11 часов
(1952)
7.6
Одержимость
(1943)
7.5
Невинный
(1976)
Фильмография Массимо Джиротти
Жанр
Все
Биография
Боевик
Военный
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Нуар
Приключения
Триллер
Фэнтези
Год
Все
2003
1981
1976
1972
1970
1968
1967
1962
1959
1955
1954
1952
1950
1949
1948
1947
1943
1941
Все
19
Фильмы
19
Актер
19
6.6
Окно напротив
Finestra di fronte, La
драма
2003, Италия
6.6
Любовная страсть
Passione d'amore
драма, мелодрама
1981, Италия / Франция
7.5
Невинный
L' Innocente
драма
1976, Италия / Франция
6.7
Последнее танго в Париже
Last Tango in Paris / Ultimo tango a Parigi
драма
1972, Франция / Италия
7.2
Медея
Medea
драма, фэнтези
1970, Италия / Франция / ФРГ
7.1
Теорема
Teorema
мистика
1968, Италия
6
Ведьмы
Le streghe
драма, мелодрама, комедия
1967, Франция / Италия
5.3
Имперская Венера
Venus imperiale
драма, мелодрама, исторический
1962, Италия / Франция
4.8
Царь Ирод Великий
Erode il grande
биография, драма, исторический
1959, Италия / Франция
6.8
Дайте мужа Анне Дзакео
Marito per Anna Zaccheo, Un
драма
1955, Италия
7.2
Чувство
Senso
военный, исторический, мелодрама, драма
1954, Италия
8
Рим в 11 часов
Roma ore 11
драма
1952, Франция / Италия
6.8
Хроника одной любви
Cronaca di un amore / Story of a Love Affair
мелодрама, криминал, драма
1950, Италия
7.3
Под небом Сицилии
In nome della legge
драма
1949, Франция / Италия
6.8
Мечты на дорогах
Molti sogni per le strade
комедия
1948, Италия
7
Трагическая охота
Caccia tragica
боевик, драма
1947, Италия
7.6
Одержимость
Ossession
нуар, криминал, триллер, драма
1943, Италия
6.4
Желание
Desiderio
драма
1943, Италия
6.4
Железная корона
La corona di ferro
фэнтези, приключения
1941, Италия
