Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Я делаю шаг" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Рядом с тобой
Киноафиша Фильмы Рядом с тобой
Pored tebe

Рядом с тобой, 2023

2023 / Сербия
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
Пойду 0
Не пойду 0
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

После школьных лет, прошедших с момента выхода предыдущего фильма режиссера Стевана Филиповича «Рядом со мной», прошло пять лет, и теперь в стране действует чрезвычайное положение, а политиков обвиняют в использовании общественного беспокойства по поводу Covid-19, что делает шокирующую ситуацию, в которой воссоединяются герои, еще более экстремальной. В центре сюжета Ксения — девушка, стремящаяся пройти путь от таблоида до карьерного журналиста в мире заголовков, приманок и скандалов шоу-бизнеса, придуманных для того, чтобы накормить массы. На личном и профессиональном пути Ксении возникают препятствия, когда у Веры обнаруживается коронавирус, и Ксения вынуждена задуматься, насколько далеко она готова зайти, чтобы выжить в условиях, когда политическое давление становится все более явным.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 7 сентября 2023
Возраст 18+
Режиссер
Стивен Филипович
В ролях
Мина Николич
Бранислав Трифунович
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Светлана Бойкович
Лука Бабич
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Рядом с тобой 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Мег 2: Бездна
Мег 2: Бездна
2023, США / Китай, фантастика, ужасы, боевик
Индиана Джонс и колесо судьбы
Индиана Джонс и колесо судьбы
2023, США, боевик, приключения
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Мой Хатико
Мой Хатико
2023, Китай, мелодрама
Элементарно
Элементарно
2023, США, приключения, анимация, комедия
Заложники
Заложники
2023, США, триллер
Чижик-Пыжик возвращается
Чижик-Пыжик возвращается
2023, Россия, семейный, детектив
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
2023, Россия, анимация
Related video
Тест: есть ли у вас экстрасенсорные способности?
Все умирают в конкретный момент: разговоры о проклятии «Бригады» уже не кажутся шуткой
Копия Листьева: Лорак долгие годы была любовницей этого красавца со связями
Эти 3 знака Зодиака не смогут разбогатеть: так говорят звезды
Достоевский в гробу переворачивается: главный секс-символ Голливуда мечтала о роли Грушеньки
Костры рябин Шуфутинского — это только начало: песню о третьем ноября фанаты почему-то забыли
Легендарный дед был бы счастлив: первое фото внучки звезды советского кино
Только одна из трех девочек на фото стала суперзвездой: вам будет непросто в викторине
Орбакайте увела Байсарова у первой красавицы 90-х: об этой модели мечтали многие
ДНК-тест в его случае не нужен: люди вздрогнули, увидев сына Михайлова
Весь сюжет крутится вокруг этого: Гайдай допустил грубейшую ошибку в фильме «Спортлото-82»
Какая русская актриса оголяется в кадре эффектнее и чаще Светличной: ответ неожиданный
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше