Рядом с тобой, 2023

После школьных лет, прошедших с момента выхода предыдущего фильма режиссера Стевана Филиповича «Рядом со мной», прошло пять лет, и теперь в стране действует чрезвычайное положение, а политиков обвиняют в использовании общественного беспокойства по поводу Covid-19, что делает шокирующую ситуацию, в которой воссоединяются герои, еще более экстремальной. В центре сюжета Ксения — девушка, стремящаяся пройти путь от таблоида до карьерного журналиста в мире заголовков, приманок и скандалов шоу-бизнеса, придуманных для того, чтобы накормить массы. На личном и профессиональном пути Ксении возникают препятствия, когда у Веры обнаруживается коронавирус, и Ксения вынуждена задуматься, насколько далеко она готова зайти, чтобы выжить в условиях, когда политическое давление становится все более явным.