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Постер фильма Рядом с тобой
6.6
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6.6

Рядом с тобой

, 2023
Pored tebe
Сербия / драма, триллер / 18+
Постер фильма Рядом с тобой
6.6

О фильме

После школьных лет, прошедших с момента выхода предыдущего фильма режиссера Стевана Филиповича «Рядом со мной», прошло пять лет, и теперь в стране действует чрезвычайное положение, а политиков обвиняют в использовании общественного беспокойства по поводу Covid-19, что делает шокирующую ситуацию, в которой воссоединяются герои, еще более экстремальной. В центре сюжета Ксения — девушка, стремящаяся пройти путь от таблоида до карьерного журналиста в мире заголовков, приманок и скандалов шоу-бизнеса, придуманных для того, чтобы накормить массы. На личном и профессиональном пути Ксении возникают препятствия, когда у Веры обнаруживается коронавирус, и Ксения вынуждена задуматься, насколько далеко она готова зайти, чтобы выжить в условиях, когда политическое давление становится все более явным.

В ролях

Мина Николич
Ksenija
Бранислав Трифунович
Vuk
Мириам Маргулис
Мириам Маргулис
Granny Vera
Светлана Бойкович
retired Latin teacher
Лука Бабич
Исидора Симионович
Anastasija
Никола Ракочевич
Novica
Darko Ivic
Tadija
Milica Majkic
Jelena
Milica Petrovic
Una
Nikola Glisic
Strahinja
Режиссер Стивен Филипович
Сценарист Стивен Филипович
Композитор Nemanja Rancic, Aleksandar Randjelovic
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Сербия
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 18 июля 2023
Дата выхода
7 сентября 2023 Сербия
7 сентября 2023 Черногория
Сборы в мире $63 754
Производство Hypnopolis
Другие названия
Pored tebe, Next to You, Поред тебе

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 4 сентября 2023

Отзывы о фильме

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