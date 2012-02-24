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Постер к сериалу Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Постер к сериалу Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Смотреть за 1 рубль
Постер к сериалу Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Постер к сериалу Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Постер к сериалу Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
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Киноафиша Сериалы Леди-детектив мисс Фрайни Фишер
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер (2012 - 2015) Miss Fisher's Murder Mysteries 16+
Год выпуска 2012
Страна Австралия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал ABC
Продолжительность 34 часа 0 минут
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О чем сериал

Австралийский криминально-драматический сериал «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» – это история, которая берет свое начало в конце 20-х годов прошлого столетия в Мельбурне. В центре событий – мисс Фрайни Фишер, которая не мыслит своей жизни без опасных приключений и изысканных джентльменов. Она без труда водит не только машину, но и самолет, а также всегда носит при себе оружие и восхитительно танцует танго. Но этим список талантов героини не ограничивается. Фрайни Фишер мастерски умеет расследовать преступления.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 13 эпизодов
 
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2013, 13 эпизодов
 
Леди-детектив мисс Фрайни Фишер - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2015, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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