Австралийский криминально-драматический сериал «Леди‑детектив мисс Фрайни Фишер» – это история, которая берет свое начало в конце 20-х годов прошлого столетия в Мельбурне. В центре событий – мисс Фрайни Фишер, которая не мыслит своей жизни без опасных приключений и изысканных джентльменов. Она без труда водит не только машину, но и самолет, а также всегда носит при себе оружие и восхитительно танцует танго. Но этим список талантов героини не ограничивается. Фрайни Фишер мастерски умеет расследовать преступления.