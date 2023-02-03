Энди Макдауэлл с юмором лечится от смертельной болезни в трейлере фильма «Мой счастливый финал»

Кинокомпания RoadsideFlix выпустила трейлер драматической комедии «Мой счастливый финал». Главные роли в фильме сыграли Энди Макдауэлл («День сурка»), Мириам Маргулис («С — счастье»), Сэлли Филлипс («Дневник Бриджит Джонс»), Ракхи Тхакрар («Страна солнца») и Тэмсин Грег («Зомби по имени Шон»).

Фильм основан на пьесе Happy End («Счастливый конец») драматурга Анаты Гов. Главная героиня — известная актриса Джулия (Макдауэлл), у которой диагностируют рак в четвертой стадии. Пытаясь скрыть свое заболевание от родных, друзей и коллег, героиня тайно отправляется на лечение в специализированную клинику. Во время процедур она сближается с тремя женщинами, Джуди (Маргулис), Нэнси (Грег) и Имаан (Тхакрар), страдающими похожими болезнями. Вместе они образуют тесный дружеский круг, каждый участник которого помогает остальным справиться с личной трагедией и сбежать от проблем внутрь своего воображения. Джулия понимает, что с новообретенными друзьями и поддержкой самых близких ей людей она обязательно найдет способ создать собственный счастливый финал.

Режиссерами фильма выступили израильские постановщики Таль Грант и Шэрон Маймон. Ранее дуэт уже работал вместе над картинами «Выпускной бал» и «Прощальная вечеринка».

«Мой счастливый конец» выйдет на экраны 24 февраля.