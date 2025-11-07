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8.1
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The Marbles
8.1
The Marbles
, 2025
The Marbles
Греция / документальный / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Места съёмок
8.1
В ролях
Patricia Allan
Self - Interviewee
Melina Antoniadis
Self - Interviewee
Tristram Besterman
Self - Interviewee
Paul Cartledge
Self - Interviewee
Clare Clifford
Self - Interviewee
Брайан Кокс
Self - Interviewee
Джанет Сузман
Дэвид Уилкинсон
Саймон Кэллоу
Стокард Чэннинг
Билл Найи
Анна Савва
Режиссер
Дэвид Уилкинсон
Сценарист
Дэвид Уилкинсон
Композитор
Christopher Barnett
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Греция
Продолжительность
1 час 53 минуты
Год выпуска
2025
Бюджет
500 000 GBP
Сборы в мире
$3 768
Производство
AHEPA Victoria, Guerilla Docs, JoJo Films
Другие названия
The Marbles, Τα μάρμαρα
Еще
Рейтинг фильма
8.1
Оцените
13
голосов
8.3
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Обновлено 7 ноября 2025
Отзывы о фильме
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