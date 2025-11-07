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Постер фильма The Marbles
8.1
Киноафиша Фильмы The Marbles
8.1

The Marbles

, 2025
The Marbles
Греция / документальный / 18+
Постер фильма The Marbles
8.1

В ролях

Patricia Allan
Self - Interviewee
Melina Antoniadis
Self - Interviewee
Tristram Besterman
Self - Interviewee
Paul Cartledge
Self - Interviewee
Clare Clifford
Self - Interviewee
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Self - Interviewee
Джанет Сузман
Джанет Сузман
Дэвид Уилкинсон
Саймон Кэллоу
Саймон Кэллоу
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Билл Найи
Билл Найи
Анна Савва
Анна Савва
Режиссер Дэвид Уилкинсон
Сценарист Дэвид Уилкинсон
Композитор Christopher Barnett
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Греция
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2025
Бюджет 500 000 GBP
Сборы в мире $3 768
Производство AHEPA Victoria, Guerilla Docs, JoJo Films
Другие названия
The Marbles, Τα μάρμαρα

Рейтинг фильма

8.1
Оцените 13 голосов
8.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 7 ноября 2025

Отзывы о фильме

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