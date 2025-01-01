Артист, харизматичный и самовлюблённый актер и шоумен, приезжает в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга, самого влиятельного человека города Аркадия Шмакова. Его встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяин ранен, а Артиста объявляют главным подозреваемым. Расследование берёт в свои руки Надежда — майор полиции и, по совместительству, будущая мать. Она приступает к делу на девятом месяце беременности. Начальник местной полиции не очень рад возвращению Надежды в строй и всячески пытается отстранить её от расследования. Чтобы докопаться до правды, Артисту и Надежде придётся объединить усилия, невзирая на личные страхи и обстоятельства. Этот путь заставит столичную звезду переосмыслить себя и свои поступки: из циничного шоумена он превращается в человека, способного на искренность, сочувствие и смелость не ради себя, а ради других.