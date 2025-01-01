Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Сериалы Почти настоящий детектив

Почти настоящий детектив (2025 - …)

Pochti nastoyashchij detektiv 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон

О чем сериал

Артист, харизматичный и самовлюблённый актер и шоумен, приезжает в небольшой городок, чтобы стать лицом рекламной кампании банка своего друга, самого влиятельного человека города Аркадия Шмакова. Его встречают фанфары и громкие речи, но пышный праздник оборачивается громким криминальным делом: банк захватывают, хозяин ранен, а Артиста объявляют главным подозреваемым.  Расследование берёт в свои руки Надежда — майор полиции и, по совместительству, будущая мать. Она приступает к делу на девятом месяце беременности. Начальник местной полиции не очень рад возвращению Надежды в строй и всячески пытается отстранить её от расследования.  Чтобы докопаться до правды, Артисту и Надежде придётся объединить усилия, невзирая на личные страхи и обстоятельства. Этот путь заставит столичную звезду переосмыслить себя и свои поступки: из циничного шоумена он превращается в человека, способного на искренность, сочувствие и смелость не ради себя, а ради других.

В ролях
В ролях
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Сабина Ахмедова
Сабина Ахмедова
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Елена Валюшкина
Елена Валюшкина
Роза Хайруллина
Роза Хайруллина
Ольга Лерман
Ольга Лерман
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Сцена с Сириусом Блэком — одна из самых душераздирающих, но что же его убило? Завеса может быть куда опаснее, чем кажется
Если лень идти в кино, можно просто включить Netflix: 3 фильма, которые легко скрасят ваши выходные
«Кайдзю № 8» во втором сезоне почти списали со счетов даже преданные фанаты: но одна серия изменила буквально все
Вы когда-нибудь задумывались, почему в «Гладиаторе» Максимуса называют испанцем? Ведь был верным псом Римской империи
«Были всегда рядом»: перед смертью Краско жалел лишь об одном
Питер Паркер остался без Эм-Джей: режиссеры «Человека-паука 4» приняли непростое решение по Зендее — хейтеры будут в восторге
«Стойкое послевкусие»: фильм Бортко должен был стать русской «Бондианой», но зрители лишь из уважения поставили 4,7
«Умираю, как хочу секса», а еще балета и расследований: эти сериалы BBC признал лучшими в 2025-м
Такое сейчас и представить нельзя: актеры, которые почти сыграли культовых персонажей в хитовых фильмах
Доктор Стрэндж, вы точно доктор? Врачи закатывают глаза, глядя на эти непростительные ляпы Marvel
«Не хочу оказаться на месте Леши Баталова»: кому достанется наследство Ивана Краско
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше