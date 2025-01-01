Спектакль Woman

Продюсерский проект Марии Мироновой по мотивам пьесы Ирады Берг «Изоляция» обещает стать ярким событием театрального сезона. В спектакле принимают участие известные актрисы: Марина Зудина, Мария Миронова, Анна Банщикова и Полина Воробьева, а также Максим Лагашкин и Сатья Дас.
В центре сюжета — три женщины, каждая из которых по-своему понимает счастье и любовь:
Все они связаны с одним мужчиной, которого каждая из них знает по-своему. Спектакль затрагивает ироничные аспекты психологии отношений между мужчинами и женщинами.
«WOMAN» — это не просто спектакль, а театральная интерпретация актуальных вопросов о любви и поиске истинного «я». Здесь соединяются юмор, ирония и средневековые легенды. Спектакль позволяет зрителям без лекций популярных тренеров разобраться в собственных представлениях о любви и отношениях.
Режиссером и автором инсценировки выступила Мария Миронова. Художник по костюмам — Сюзанна Барс. Этот проект открывает новые горизонты в театральном искусстве, позволяя осмыслить важные темы в непринужденной и доступной форме.
Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального эксперимента!