Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Woman
Киноафиша Woman

Спектакль Woman

16+
Продолжительность 1 час 40 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Премьера театрального проекта о психологии отношений

Продюсерский проект Марии Мироновой по мотивам пьесы Ирады Берг «Изоляция» обещает стать ярким событием театрального сезона. В спектакле принимают участие известные актрисы: Марина Зудина, Мария Миронова, Анна Банщикова и Полина Воробьева, а также Максим Лагашкин и Сатья Дас.

Сюжет и героини

В центре сюжета — три женщины, каждая из которых по-своему понимает счастье и любовь:

  • Изольда — экзальтированная обладательница редкого имени, воспитанная на классической музыке и романах.
  • Ксения — диджей, переехавшая в Москву из Сыктывкара в поисках красивой жизни.
  • Анна — известный блогер и семейный психолог.

Все они связаны с одним мужчиной, которого каждая из них знает по-своему. Спектакль затрагивает ироничные аспекты психологии отношений между мужчинами и женщинами.

Ирония и психология на сцене

«WOMAN» — это не просто спектакль, а театральная интерпретация актуальных вопросов о любви и поиске истинного «я». Здесь соединяются юмор, ирония и средневековые легенды. Спектакль позволяет зрителям без лекций популярных тренеров разобраться в собственных представлениях о любви и отношениях.

Режиссура и художественное оформление

Режиссером и автором инсценировки выступила Мария Миронова. Художник по костюмам — Сюзанна Барс. Этот проект открывает новые горизонты в театральном искусстве, позволяя осмыслить важные темы в непринужденной и доступной форме.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального эксперимента!

Режиссер
Мария Миронова
Мария Миронова
В ролях
Мария Миронова
Мария Миронова
Марина Зудина
Марина Зудина
Анна Банщикова
Анна Банщикова
Полина Воробьева
Полина Воробьева
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин

Купить билет на спектакль

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 29 июля
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 1000 ₽

Фотографии

Woman Woman Woman Woman Woman Woman Woman Woman Woman Woman

В ближайшие дни

Путешествие Нильса с дикими гусями
0+
Детский Музыка
Путешествие Нильса с дикими гусями
7 августа в 19:00 Легенда
Билеты
Винни Пух и все-все-все
0+
Детский Музыка
Винни Пух и все-все-все
21 сентября в 15:00 Дом офицеров
от 800 ₽
Легенда о пианисте
6+
Драма
Легенда о пианисте
20 августа в 19:00 Театральная долина
от 1700 ₽
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше