Спектакль Woman

Премьера театрального проекта о психологии отношений

Продюсерский проект Марии Мироновой по мотивам пьесы Ирады Берг «Изоляция» обещает стать ярким событием театрального сезона. В спектакле принимают участие известные актрисы: Марина Зудина, Мария Миронова, Анна Банщикова и Полина Воробьева, а также Максим Лагашкин и Сатья Дас.

Сюжет и героини

В центре сюжета — три женщины, каждая из которых по-своему понимает счастье и любовь:

Изольда — экзальтированная обладательница редкого имени, воспитанная на классической музыке и романах.

— экзальтированная обладательница редкого имени, воспитанная на классической музыке и романах. Ксения — диджей, переехавшая в Москву из Сыктывкара в поисках красивой жизни.

— диджей, переехавшая в Москву из Сыктывкара в поисках красивой жизни. Анна — известный блогер и семейный психолог.

Все они связаны с одним мужчиной, которого каждая из них знает по-своему. Спектакль затрагивает ироничные аспекты психологии отношений между мужчинами и женщинами.

Ирония и психология на сцене

«WOMAN» — это не просто спектакль, а театральная интерпретация актуальных вопросов о любви и поиске истинного «я». Здесь соединяются юмор, ирония и средневековые легенды. Спектакль позволяет зрителям без лекций популярных тренеров разобраться в собственных представлениях о любви и отношениях.

Режиссура и художественное оформление

Режиссером и автором инсценировки выступила Мария Миронова. Художник по костюмам — Сюзанна Барс. Этот проект открывает новые горизонты в театральном искусстве, позволяя осмыслить важные темы в непринужденной и доступной форме.

Не упустите возможность стать частью этого увлекательного театрального эксперимента!