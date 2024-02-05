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Киноафиша Сериалы Это мы

Это мы (2024 - …)

Eto my 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Телеканал ТНТ
Продолжительность телешоу 3 часа 12 минут

О чем телешоу

Новый проект от Comedy Club Production представляет собой юмористическое скетч-шоу о ситуациях, в которые может попасть любой житель нашей необъятной родины. И, разумеется, в героях каждый зритель может узнать самого себя. В скетчах будут принимать участие постоянные герои проекта. В кадре появятся любимцы публики: Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Екатерина Моргунова и другие. Эти ребята точно умеют посмеяться над собой, над окружающими и теми комичными ситуациями, в которых все мы подчас оказываемся.

В ролях
В ролях
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Екатерина Моргунова
Екатерина Моргунова
Владимир Селиванов
Владимир Селиванов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг шоу

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5.7 IMDb
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Сезоны
Это мы - Сезон 1 Сезон 1
2024, 8 эпизодов
 
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