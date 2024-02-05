Новый проект от Comedy Club Production представляет собой юмористическое скетч-шоу о ситуациях, в которые может попасть любой житель нашей необъятной родины. И, разумеется, в героях каждый зритель может узнать самого себя. В скетчах будут принимать участие постоянные герои проекта. В кадре появятся любимцы публики: Максим Лагашкин, Анна Хилькевич, Екатерина Моргунова и другие. Эти ребята точно умеют посмеяться над собой, над окружающими и теми комичными ситуациями, в которых все мы подчас оказываемся.