О сериале
Сезоны
Актеры и роли
Киноафиша
Сериалы
Рейс 314
Рейс 314 (2025 - …)
Rejs 314
18+
комедия
Год выпуска
2025
Страна
Россия
Всего сезонов
1 сезон
Эпизод длится
25 минут
Продолжительность сериала
0 минут
О чем сериал
В сериале рассказывается о захвате боевиками городского автобуса.
В ролях
В ролях
Максим Лагашкин
Анна Невская
Карим Темирханов
Артем Сучков
Евгений Банифатов
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
Сезоны
Сезон 1
TBA,
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
