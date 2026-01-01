Спектакль «БеспринцЫпные чтения». Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Александр Цыпкин в специальной программе «БеспринцЫпные в Красноярске»

«БеспринцЫпные чтения». Кристина Бабушкина, Максим Лагашкин и Александр Цыпкин в специальной программе «БеспринцЫпные в Красноярске»
18+
О спектакле

Специальная программа «БеспринцЫпные чтения» Александра Цыпкина в Красноярске

24 ноября в Красноярской краевой филармонии в рамках литературно-театрального проекта «БеспринцЫпные чтения» писатель Александр Цыпкин представит специальную программу – «БеспринцЫпные в Красноярске». На сцене его будут сопровождать актриса Кристина Бабушкина, известная по сериалу «Беспринципные», и новый резидент проекта Максим Лагашкин, сыгравший продюсера одной из героинь.

В программе ожидаются как веселые, так и драматические рассказы, в которых будут затронуты темы москвичей и петербуржцев, а также знакомство с новым произведением Александра Цыпкина – сборником «Любовь в двоичном коде», в который вошли рассказы, написанные в 2024-2026 годах. Основная тема книги – отношения в эпоху новых технологий, что будет интересно как любителям классических новелл, так и ценителям современных сюжетов.

О проекте «БеспринцЫпные чтения»

Проект, основанный в 2015 году Александром Цыпкиным и продюсером Анастасией Приц, стал ярким представителем современного литературного искусства. К участию в проекте были приглашены такие писатели, как Александр Маленков и Александр Снегирев. «БеспринцЫпные чтения» позволяют авторам и актерам взаимодействовать на одной сцене, что делает каждое мероприятие уникальным.

Цель проекта – популяризация современной отечественной прозы, и он прошел на ведущих театральных площадках страны за десять лет своего существования. Особое внимание на проекте уделяется новым авторам, многие из которых стали известными благодаря «Чтениям».

Литературный фестиваль

В 2016 году в рамках проекта был организован Литературный фестиваль «БеспринцЫпные чтения», который проходит ежегодно в Саду «Эрмитаж» в Москве. На фестивале была открыта платформа для более чем 100 новых авторов, выпущено множество сборников. Фестиваль активно гастролирует, и его посетили десятки тысяч человек, знакомя широкую аудиторию с актуальной отечественной прозой.

Александр Цыпкин

Александр Цыпкин – современный российский писатель и сценарист, его работы становятся бестселлерами. Многие его книги и сценарии адаптированы в сериалы, которые пользовались высоким интересом на стриминговых платформах. С момента своего дебюта он выпустил 12 книг, общим тиражом более 500 000 экземпляров.

В ролях
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Кристина Бабушкина
Кристина Бабушкина
Александр Цыпкин
Александр Цыпкин

Ноябрь
24 ноября вторник
19:00
Красноярская филармония Красноярск, просп. Мира, 2б
от 3500 ₽

Фотографии

