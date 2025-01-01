Меню
Котовасия
1 постер
Котовасия

О фильме

Василий Пыжиков уже пять лет работает менеджером по онлайн-продажам в магазине товаров для котов «Мягкие лапки». Однажды босс дает ему поручение взять к себе кота Ваську − лицо бренда их магазина, пока домочадцы в отъезде. Через три дня приедут зарубежные партнеры для заключения договора, и, если что-то случится с котом, Пыжикова точно уволят. Оказавший в квартире Пыжикова кот и соседский голубь придумывает план побега − надо посмотреть с высоты на Москву и тогда Васька должен узнать свой дом. Теперь всей семье Пыжиковых предстоит найти Ваську в большом городе, вернуть его боссу и получить долгожданное повышение.

Страна Россия
Год выпуска 2027
Производство Кинофирма
Kotovasiya, Котовасия

Рейтинг фильма

0.0
