Василий Пыжиков уже пять лет работает менеджером по онлайн-продажам в магазине товаров для котов «Мягкие лапки». Однажды босс дает ему поручение взять к себе кота Ваську − лицо бренда их магазина, пока домочадцы в отъезде. Через три дня приедут зарубежные партнеры для заключения договора, и, если что-то случится с котом, Пыжикова точно уволят. Оказавший в квартире Пыжикова кот и соседский голубь придумывает план побега − надо посмотреть с высоты на Москву и тогда Васька должен узнать свой дом. Теперь всей семье Пыжиковых предстоит найти Ваську в большом городе, вернуть его боссу и получить долгожданное повышение.