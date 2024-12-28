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Киноафиша Сериалы Красная Поляна

Красная Поляна (2024 - 2025)

Krasnaya Polyana 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Кинопоиск
Продолжительность сериала 5 часов 0 минут

О чем сериал

Обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где её манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на ещё большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у неё никогда не было.

Красная Поляна - трейлер первого сезона
Красная Поляна  трейлер первого сезона
В ролях
В ролях
Николай Фоменко
Николай Фоменко
Павел Чинарев
Павел Чинарев
Риналь Мухаметов
Риналь Мухаметов
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Николай Шрайбер
Николай Шрайбер
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Рейтинг сериала

0.0
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5.3 IMDb
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Сезоны
Красная Поляна - Сезон 1 Сезон 1
2024, 10 эпизодов
 
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