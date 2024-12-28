Обаятельная светская авантюристка Саша сбегает из Москвы в Красную Поляну, где её манит соседство моря и гор, пальм и снегов, амбициозных мажоров и безбашенных экстремалов. В попытке обустроиться на новом месте и поживиться на расслабленных отпускниках она тут же попадает в лапы начальника службы безопасности курорта — Михалыча. Чтобы сохранить свободу, Саша вынуждена подружиться с персоналом отеля и казино и, став одной из них, вычислить коварных шантажистов, которые заставляют управляющего плясать под свою дудку. Она сбежала от одних проблем, чтобы нарваться на ещё большие и в итоге сделать главный выбор своей жизни: свобода и финансовая независимость или любовь и друзья, которых у неё никогда не было.