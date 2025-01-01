Меню
Киноафиша Сериалы Гуляй, шальная!

Гуляй, шальная! (2025 - …)

Gulyaj, shalnaya! 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ

О чем сериал

Героиня Марины Федункив, майор Елизавета Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся и умеет держать удар, даже если весь мир против неё. С первых дней Лиза понимает, что её подчинённые — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов, но постепенно именно эта разношёрстная команда начинает становиться семьёй.

В ролях
Марина Федункив
Максим Лагашкин
Виктор Логинов
Катя Кабак
Максим Киселев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
Отзывы о сериале
