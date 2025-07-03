Меню
Плагиатор - трейлер 2
Плагиатор. Трейлер 2

Плагиатор. Трейлер 2

Дата публикации: 23 апреля 2025
Плагиатор – Егору 30, его работа - подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию её отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к всё более неожиданным результатам и приходится делать сложный выбор.  
Андрей Комаров 3 июля 2025, 20:50
Это же "Yesterday 2019 " Как не совестно ...воровать сюжеты
3 июля 2025, 20:50 Ответить
User 6 июля 2025, 00:53
Оценка
В россии первыми сценарий написали, запад снова все украл, как технологии постоянно воруют
6 июля 2025, 00:53 Ответить
Comon 11 июля 2025, 22:25
Оценка
Очень туповатый фильм, понятно что типа мюзикл, но... для создателя Движение вверх - этот фильм явно движение в обратную сторону
11 июля 2025, 22:25 Ответить
Марина Грабко 12 июля 2025, 16:04
Оценка
Неожиданно офигенный динамичный ностальгичный, очень понравился!
12 июля 2025, 16:04 Ответить
plotnikow-ks 12 июля 2025, 22:26
Оценка
Отличный фильм. Сходили всей семьей. И посмеяться, и мурашки поймать. Хороший, добрый сценарий. Актерский состав идеальный. Хочется всё расскать, но не буду. Идите смотреть сами.
12 июля 2025, 22:26 Ответить
Татьяна Серикова 13 июля 2025, 14:59
Оценка
Фильм ОЧЕНЬ понравился. Большое спасибо съемочной команде🌹❤️
13 июля 2025, 14:59 Ответить
Толя Степанов 13 июля 2025, 17:00
Оценка
Очень хороший фильм музыкальный что прям танцевать хочу рекомендую
13 июля 2025, 17:00 Ответить
Weteran Mc 14 июля 2025, 04:13
Оценка
Посмотрел премьеру отечественной музыкальной фантастической комедии - «Плагиатор».

Сюжет повествует о Егоре - 30-летнем работнике караоке, мечтающем петь свои песни и стать знаменитым.
Однажды Егор у себя дома, в собственном шкафу, находит портал, переносящий его в 1991 год. Попав туда, он начинает исполнять хиты, конца 90-х и начала 2000-х, которые были ещё не написаны, выдавая их за свои. Благодаря этому обману, он быстро становится популярным.
У Егора созревает план, занимаясь плагиаторством, разбогатеть в прошлом, чтобы обеспечить себе шикарную жизнь в будущем. Но принесёт ли ему это богатство - счастье в настоящем?

Кино хоть и длинное, но получилось очень забавное и весёлое, с кавер-версиями известных хитов отечественной эстрады в очень интересных аранжировках. Исполнение песен сопровождается красочными танцевальными номерами.
Понравилась атмосфера начала 90-х годов - именно так, как и было в те, уже далёкие годы.

Подводя итог, скажу, что фильм «Плагиатор» хоть и развлекательный, но всё же «глубокий» - со смыслом и моралью.

Моя оценка: 8 из 10. 👍
14 июля 2025, 04:13 Ответить
Нина Кондратова 17 июля 2025, 15:42
Оценка
Очень хорошо отдохнули, попели в голос. Удивлена низким оценкам. Перепели хиты лучше оригиналов. Хотя голый мужик не должен был выпадать из шкафа так много раз. Надо было остановиться на волшебной цифре три. Хуже всех сыграл Башаров, переиграл.
17 июля 2025, 15:42 Ответить
nik24-02 18 июля 2025, 05:28
Оценка
Классно отдохнули, попели во время фильма. Спасибо! Массовые музыкальные сцены - это просто вау! Хотелось, чтобы их было больше и больше. Смотрела "Yastuday", не соглашусь, что калька. Вообще фильм о другом. Спасибо за фильм!
18 июля 2025, 05:28 Ответить
nik24-02 18 июля 2025, 05:29
Оценка
Дочкам тоже понравилось. Хотела добавить.
18 июля 2025, 05:29 Ответить
Александр Шибанов 18 июля 2025, 11:44
Оценка
Очень приличный фильм. Рекомендуется к просмотру.
18 июля 2025, 11:44 Ответить
besyara333 18 июля 2025, 12:32
Оценка
Офигенный фильм!!!!, малолеткам до 30 лет не рекомендуется, не поймут....😉
18 июля 2025, 12:32 Ответить
tihiy-stl 18 июля 2025, 20:23
Идея хорошая, но, к сожалению, на этом все.. Фильм не понравился.. Местами совсем все печально было, хотелось уйти.. Башар Маратов вообще не актёр.. Не рекомендую...
18 июля 2025, 20:23 Ответить
Яна Новак 20 июля 2025, 21:54
ВОТ КОГДА ПОЖАЛЕЕШЬ О ЦЕНЗУРЕ!!!!!!! Такое убожество вообще не должно появляться ДА ЕЩЕ В ПРОКАТЕ!!!!!!!
Бездарный сюжет, такие же бездарные актеры. И ЭТО НЕ РЕЖИССЕР!!!!!!
20 июля 2025, 21:54 Ответить
korbero 21 июля 2025, 00:12
Оценка
Сегодня сходили на фильм и очень понравился. В нашей жизни и так много негатива, а фильм очень лёгкий и посмотрели на одном дыхании.
21 июля 2025, 00:12 Ответить
Ольга Алексеева 24 июля 2025, 09:55
Оценка
Мне очень понравился. Динамичный, музыкальный, с юмором. А главное со смыслом.
24 июля 2025, 09:55 Ответить
Татьяна Аладкина 26 июля 2025, 16:49
Оценка
Отличный фильм. Начало такое зажигательное , что хотелось петь и танцевать.Вобщем и насмеялись, и погрустили. Ставлю твердую пятерку и советую всем посмотреть. Точно скучно не будет.
26 июля 2025, 16:49 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:52
в ответ на сообщение Андрей Комаров от 3 июля 2025, 20:50
Вероятно, так и задумано авторами. Не просто же так фильм называется "Плагиатор" 😁
27 июля 2025, 13:52 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:53
в ответ на сообщение Comon от 11 июля 2025, 22:25
Спасибо, что поделились! Видно, что ожидания были высоки, и ваше сравнение добавляет интересный взгляд на фильм.
27 июля 2025, 13:53 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:54
в ответ на сообщение Марина Грабко от 12 июля 2025, 16:04
Спасибо за отзыв! Здорово, что фильм подарил такие яркие эмоции и ностальгию.
27 июля 2025, 13:54 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:54
в ответ на сообщение Толя Степанов от 13 июля 2025, 17:00
Спасибо, что рассказали! Приятно слышать, что фильм заряжает энергией и хочется танцевать.
27 июля 2025, 13:54 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:55
в ответ на сообщение Weteran Mc от 14 июля 2025, 04:13
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
27 июля 2025, 13:55 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:56
в ответ на сообщение Нина Кондратова от 17 июля 2025, 15:42
Спасибо, что поделились впечатлениями! Приятно, что отдых и пение оставили яркие эмоции, а моменты с голым мужиком точно запомнились 😁
27 июля 2025, 13:56 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:56
в ответ на сообщение nik24-02 от 18 июля 2025, 05:28
Спасибо за тёплые слова! Радует, что музыкальные сцены так понравились и подарили столько удовольствия.
27 июля 2025, 13:56 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:56
в ответ на сообщение Александр Шибанов от 18 июля 2025, 11:44
Последуем вашей рекомендации!
27 июля 2025, 13:56 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:57
в ответ на сообщение besyara333 от 18 июля 2025, 12:32
даже в 29?
27 июля 2025, 13:57 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:57
в ответ на сообщение tihiy-stl от 18 июля 2025, 20:23
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😞
27 июля 2025, 13:57 Ответить
Киноафиша.инфо 27 июля 2025, 13:58
в ответ на сообщение Татьяна Аладкина от 26 июля 2025, 16:49
Здорово, что фильм вызвал столько эмоций — и смех, и грусть, и желание петь.
27 июля 2025, 13:58 Ответить
kimo777 30 июля 2025, 21:16
Оценка
Странный фильм. Его главную идею можно, наверное, сформулировать так: человек никогда не доволен тем, что у него есть. Был бизнесменом - жалел, что не стал музыкантом. Стал музыкантом - о том, что не разбогател. Был неудачником - плохо. Стал миллионером - тоже не слава богу.
Местами - смешно, местами - ностальгично. Но в целом довольно средне.
30 июля 2025, 21:16 Ответить
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:36
в ответ на сообщение kimo777 от 30 июля 2025, 21:16
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
31 июля 2025, 21:36 Ответить
old_falc 13 августа 2025, 18:51
Оценка
Очень хороший фильм получился!\
Остались вопросы: что за \"солдат\" на котором герой решил женить свою мать? Почему в последний раз при возвращении Егор не вывалился из шкафа, а просто проснулся? Каким образом получилось в конце концов \"всё хорошо\"? Почему за скамейкой на Арбате, на которой главные герои исполняют заключительную песню лежит дверь от шкафа? Что-то от меня ускользнуло.
13 августа 2025, 18:51 Ответить
kordenko 28 августа 2025, 12:04
Оценка
Очень хороший, добрый фильм о жизненных ценностях. Наполовину мюзикл, что мне лично очень нравится. Однозначно рекомендую!
28 августа 2025, 12:04 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:42
в ответ на сообщение old_falc от 13 августа 2025, 18:51
Очень рады были прочесть ваш отзыв, спасибо большое!
31 августа 2025, 23:42 Ответить
Киноафиша.инфо 31 августа 2025, 23:42
в ответ на сообщение kordenko от 28 августа 2025, 12:04
Последуем вашей рекомендации!
31 августа 2025, 23:42 Ответить
ikolmogorova 1 сентября 2025, 17:23
Оценка
Поводом для просмотра фильма послужило имя режиссера Антон Мегердичев, уже понравившегося мне фильмами «Метро» и «Движение вверх». К счастью, я не ошиблась. С удовольствием посмотрела очень неплохую комедию 2025 года, музыкальную, фэнтезийную, с прекрасным ансамблем актеров. Именитые актеры, как Виталий Кищенко, Ирина Пегова, Марат Башаров и Максим Лагашкин от души «дурачатся и паясничают» и создают юмористический тон. Хотя надо отметить - главная звезда фильма, конечно, обаятельный Роман Евдокимов, который так зажигательно и артистично исполняет известные хиты нашего времени, что испытала разочарование, прочитав в инете, что на самом деле вместо него поёт его друг вокалист Артемий Чирс, когда-то участвовавший в подпевке бэк вокалом на Евровидении. Но это вовсе не портит общего впечатления от фильма.
Отлично поставлены и танцевальные номера.

Ну а теперь, что не понравилось.
На мой взгляд, существенная недоработка сценария - слишком много сюжетных линий. Тут тебе и творческий кризис главного героя, и конфликт с отцом невесты на тему финансовой несостоятельности, и ностальгия по прошлому и его взаимоотношения с матерью (одна из самых слабых)…
О перемещениях во времени фильмов много. Самый похожий по сюжету «Yesterday» (2019). британского режиссера Дэнни Бойла, в котором главный герой выдает песни Битлов за свои. Перекликается «Плагиатор» и с фильмом "Эффект бабочки" (2004), когда Егор пытается изменить жизнь отца невесты и свою.

Но такое уж наше время, когда оригинальных сюжетов практически не осталось и все невольно плагиатят друг у друга. Всё больше появляется римейков, а каверы порой превосходят оригиналы.
1 сентября 2025, 17:23 Ответить
Киноафиша.инфо 25 сентября 2025, 14:55
в ответ на сообщение ikolmogorova от 1 сентября 2025, 17:23
Благодарим за подробный отзыв, было интересно!
25 сентября 2025, 14:55 Ответить
7.1 Плагиатор
Плагиатор драма, мелодрама, фантастика, 2025, Россия
