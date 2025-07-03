Плагиатор
– Егору 30, его работа - подпевать гостям в караоке, но он мечтает написать свою песню, стать знаменитым и построить счастливую жизнь с Юлей, вопреки желанию её отца-олигарха. Однажды Егор находит в собственном шкафу портал в 1991 год и у него рождается гениальный план, который обеспечит ему идеальное будущее! Но каждая попытка изменить что-то в прошлом приводит к всё более неожиданным результатам и приходится делать сложный выбор.
Сюжет повествует о Егоре - 30-летнем работнике караоке, мечтающем петь свои песни и стать знаменитым.
Однажды Егор у себя дома, в собственном шкафу, находит портал, переносящий его в 1991 год. Попав туда, он начинает исполнять хиты, конца 90-х и начала 2000-х, которые были ещё не написаны, выдавая их за свои. Благодаря этому обману, он быстро становится популярным.
У Егора созревает план, занимаясь плагиаторством, разбогатеть в прошлом, чтобы обеспечить себе шикарную жизнь в будущем. Но принесёт ли ему это богатство - счастье в настоящем?
Кино хоть и длинное, но получилось очень забавное и весёлое, с кавер-версиями известных хитов отечественной эстрады в очень интересных аранжировках. Исполнение песен сопровождается красочными танцевальными номерами.
Понравилась атмосфера начала 90-х годов - именно так, как и было в те, уже далёкие годы.
Подводя итог, скажу, что фильм «Плагиатор» хоть и развлекательный, но всё же «глубокий» - со смыслом и моралью.
Моя оценка: 8 из 10. 👍
Бездарный сюжет, такие же бездарные актеры. И ЭТО НЕ РЕЖИССЕР!!!!!!
Местами - смешно, местами - ностальгично. Но в целом довольно средне.
Остались вопросы: что за \"солдат\" на котором герой решил женить свою мать? Почему в последний раз при возвращении Егор не вывалился из шкафа, а просто проснулся? Каким образом получилось в конце концов \"всё хорошо\"? Почему за скамейкой на Арбате, на которой главные герои исполняют заключительную песню лежит дверь от шкафа? Что-то от меня ускользнуло.
Отлично поставлены и танцевальные номера.
Ну а теперь, что не понравилось.
На мой взгляд, существенная недоработка сценария - слишком много сюжетных линий. Тут тебе и творческий кризис главного героя, и конфликт с отцом невесты на тему финансовой несостоятельности, и ностальгия по прошлому и его взаимоотношения с матерью (одна из самых слабых)…
О перемещениях во времени фильмов много. Самый похожий по сюжету «Yesterday» (2019). британского режиссера Дэнни Бойла, в котором главный герой выдает песни Битлов за свои. Перекликается «Плагиатор» и с фильмом "Эффект бабочки" (2004), когда Егор пытается изменить жизнь отца невесты и свою.
Но такое уж наше время, когда оригинальных сюжетов практически не осталось и все невольно плагиатят друг у друга. Всё больше появляется римейков, а каверы порой превосходят оригиналы.
