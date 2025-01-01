В центре сюжета два представителя внеземной цивилизации, отправленные на нашу планету, чтобы найти пропавшего сына Императора (Ян Цапник) и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона (Максим Лагашкин) и Марину (Екатерина Стулова). Чтобы не привлекать лишнего внимания, они пытаются делать всё то же самое, что и окружающие: ходить на работу, общаться с друзьями и коллегами, заниматься бытом. Поначалу пришельцам приходится очень сложно. Однако постепенно они привыкают, а Антон видит в земной жизни всё больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.