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Киноафиша Сериалы Они существуют

Они существуют (2025 - …)

Oni sushchestvuyut 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Телеканал ТНТ

О чем сериал

В центре сюжета два представителя внеземной цивилизации, отправленные на нашу планету, чтобы найти пропавшего сына Императора (Ян Цапник) и помочь ему завершить секретную миссию. Инопланетяне мимикрируют под людей и выдают себя за обычную пару Антона (Максим Лагашкин) и Марину (Екатерина Стулова). Чтобы не привлекать лишнего внимания, они пытаются делать всё то же самое, что и окружающие: ходить на работу, общаться с друзьями и коллегами, заниматься бытом. Поначалу пришельцам приходится очень сложно. Однако постепенно они привыкают, а Антон видит в земной жизни всё больше плюсов и не хочет возвращаться на родную планету.
 

В ролях
В ролях
Татьяна Орлова
Татьяна Орлова
Максим Лагашкин
Максим Лагашкин
Алексей Розин
Алексей Розин
Екатерина Стулова
Екатерина Стулова
Юлия Франц
Юлия Франц
Светлана Листова
Светлана Листова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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