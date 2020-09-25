«Утопия» — это фантастический триллер о группе малознакомых молодых людей, в чьи руки случайно попадает комикс с одноименным названием и иллюстрациями способов разрушения мира. Все они оказываются реальными сценариями. Теперь ребята вынуждены спасаться от преследования опасной теневой группировки, а заодно придумать, как защитить планету от уничтожения. К необычной компании присоединяется дочь создателя новеллы, Джессика Хайд, которой всю жизнь приходится сбегать от наемных убийц из таинственной организации «Сеть».