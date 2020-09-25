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Постер к сериалу Утопия
Постер к сериалу Утопия
Постер к сериалу Утопия
Постер к сериалу Утопия
Постер к сериалу Утопия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
5 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Утопия
Утопия (2020 - 2020) Utopia 18+
Год выпуска 2020
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 53 минуты
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность 7 часов 4 минуты
О чем сериал

«Утопия» — это фантастический триллер о группе малознакомых молодых людей, в чьи руки случайно попадает комикс с одноименным названием и иллюстрациями способов разрушения мира. Все они оказываются реальными сценариями. Теперь ребята вынуждены спасаться от преследования опасной теневой группировки, а заодно придумать, как защитить планету от уничтожения. К необычной компании присоединяется дочь создателя новеллы, Джессика Хайд, которой всю жизнь приходится сбегать от наемных убийц из таинственной организации «Сеть».

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак Dr. Kevin Christie
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон Dr. Michael Stearns
Кори Майкл Смит
Кори Майкл Смит Thomas Christie
Дэн Берд
Дэн Берд Ian Ackerman
Тим Хоппер
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Утопия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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