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Ирма Веп
Irma Vep
Ирма Веп, 1996
1996 / Франция
7.0
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13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Жанр:
комедия
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О фильме
Взявшись снимать римейк немого фильма начала века о вампирах, режиссер Рене Видаль пригласил на главную женскую роль известную азиатскую актрису Мэгги Чунг. Не говорящая по-французски звезда прибывает в Париж и сумасшедшие съемки начинаются…
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7.0
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность
1 час 39 минут
Год выпуска
1996
Премьера в мире
15 мая 1996
Режиссер
Оливье Ассайас
В ролях
Мэгги Чун
Жан-Пьер Лео
Натали Ришар
Антуан Баслер
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жизнь подражает искусству: вышел новый трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер
Это ремейк фильма о том, как снимается ремейк фильма.
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3 июня 2022 14:43
Алисия Викандер сливается со знаменитой киногероиней в трейлере мини-сериала «Ирма Веп»
Ирма Веп – героиня криминального сериала «Вампиры», выходившего в 1915 году.
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Мини-сериал «Ирма Веп» с Алисией Викандер получил первые кадры и дату релиза
На стриминге шоу появится в начале июня.
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26 апреля 2022 15:15
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