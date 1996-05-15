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Ирма Веп
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Irma Vep

Ирма Веп, 1996

1996 / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Взявшись снимать римейк немого фильма начала века о вампирах, режиссер Рене Видаль пригласил на главную женскую роль известную азиатскую актрису Мэгги Чунг. Не говорящая по-французски звезда прибывает в Париж и сумасшедшие съемки начинаются…
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 15 мая 1996
Режиссер
Оливье Ассайас
Оливье Ассайас
В ролях
Мэгги Чун
Жан-Пьер Лео
Жан-Пьер Лео
Натали Ришар
Натали Ришар
Антуан Баслер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ирма Веп 2 постера
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Жизнь подражает искусству: вышел новый трейлер мини-сериала «Ирма Веп» с Алисией Викандер Это ремейк фильма о том, как снимается ремейк фильма.
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3 июня 2022 14:43
Алисия Викандер сливается со знаменитой киногероиней в трейлере мини-сериала «Ирма Веп» Ирма Веп – героиня криминального сериала «Вампиры», выходившего в 1915 году.
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18 мая 2022 14:22
Мини-сериал «Ирма Веп» с Алисией Викандер получил первые кадры и дату релиза На стриминге шоу появится в начале июня.
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26 апреля 2022 15:15
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