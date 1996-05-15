Ирма Веп, 1996

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о выходе в прокат О фильме Взявшись снимать римейк немого фильма начала века о вампирах, режиссер Рене Видаль пригласил на главную женскую роль известную азиатскую актрису Мэгги Чунг. Не говорящая по-французски звезда прибывает в Париж и сумасшедшие съемки начинаются… Развернуть 7.0 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7 Продолжительность 1 час 39 минут Год выпуска 1996 Премьера в мире 15 мая 1996 Режиссер Оливье Ассайас В ролях Мэгги Чун Жан-Пьер Лео Натали Ришар Антуан Баслер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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