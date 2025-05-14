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Постер фильма В интересах Адама
6.6
Киноафиша Фильмы В интересах Адама
6.6

В интересах Адама

, 2025
L'intérêt d'Adam
Бельгия, Франция / драма / 18+
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Постер фильма В интересах Адама
6.6
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О фильме

Истощённый четырёхлетний ребёнок попадает в больницу с переломом руки. Его матери устанавливают ограничение на посещение сына. Однако старшая медсестра разрешает ей остаться с сыном подольше, поскольку ситуация усложняется, и благополучие ребёнка перевешивает все ограничения.

В ролях

Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Lucy
Анамария Вартоломеи
Анамария Вартоломеи
Rebecca
Алекс Дека
Naïm
Jules Delsart
Adam
Лорен Капеллуто
Лорен Капеллуто
Daniel
Claire Bodson
La déléguée du SAJ
Sonia Bekam
L'interne chambre de Damien
Max Robin
L'adolescent asthmatique
Adrienne D'Anna
Aide-soignante desk
Michèle Moanda Ndetani
La maman de Jérémie
Alexandre Matobi
Jayden Mvuezolo Mayemba
Режиссер Лаура Вандел
Сценарист Лаура Вандел
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия / Франция
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 14 мая 2025
Дата выхода
29 января 2026 Нидерланды 9
17 сентября 2025 Франция
5 июня 2026 Япония
Бюджет €3 000 000
Сборы в мире $302 623
Производство Dragons Films, Les Films du Fleuve, Les Films de Pierre
Другие названия
L'intérêt d'Adam, Adam's Sake, Por el bien de Adam, Adam érdekében, Adam'ın İyiliği İçin, Dla dobra Adama, In Adam's Interest, Pelo Adam, Pelo Bem de Adam, V Adamovem interesu, アダムの原罪, 急診室的難題, ﻿Por el bien de Adam

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 13 августа 2026

Отзывы о фильме

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