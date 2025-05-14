Истощённый четырёхлетний ребёнок попадает в больницу с переломом руки. Его матери устанавливают ограничение на посещение сына. Однако старшая медсестра разрешает ей остаться с сыном подольше, поскольку ситуация усложняется, и благополучие ребёнка перевешивает все ограничения.
ПроизводствоDragons Films, Les Films du Fleuve, Les Films de Pierre
Другие названия
L'intérêt d'Adam, Adam's Sake, Por el bien de Adam, Adam érdekében, Adam'ın İyiliği İçin, Dla dobra Adama, In Adam's Interest, Pelo Adam, Pelo Bem de Adam, V Adamovem interesu, アダムの原罪, 急診室的難題, Por el bien de Adam