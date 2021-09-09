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Постер к сериалу Пропавшая
Постер к сериалу Пропавшая
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Киноафиша Сериалы Пропавшая
Пропавшая (2021 - …) Пропавшая 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 28 минут
Стрим-сервис Кинопоиск HD
Продолжительность 1 час 52 минуты
О чем сериал

«Пропавшая» — российский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Действие разворачивается вокруг семейства Габлер. Десять лет назад главные герои пережили страшную трагедию — их любимая дочь Лена неожиданно исчезла. Каково же было их удивление, когда повзрослевшая девушка сама оказывается на пороге их дома. Катерина Габлер сразу же принимает пропавшую дочь, а вот ее супруг относится к незнакомке с большой долей скепсиса. По ходу развития событий становится понятно, что возвращение Лены самым чудовищным образом повлияло на жизнь Габлеров. Смогут ли они найти выход из этой ситуации?

Пропавшая - трейлер
Пропавшая
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Куликова
Мария Куликова
Александр Клюквин
Александр Клюквин
Георгий Тополага
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Максим Стоянов
Максим Стоянов
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Пропавшая - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
Новости о сериале
Семейная драма с завязкой триллера: обзор на новый сериал «Пропавшая»
Семейная драма с завязкой триллера: обзор на новый сериал «Пропавшая»
Кадры из сериала
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