«Пропавшая» — российский сериал, снятый в жанре драматического триллера. Действие разворачивается вокруг семейства Габлер. Десять лет назад главные герои пережили страшную трагедию — их любимая дочь Лена неожиданно исчезла. Каково же было их удивление, когда повзрослевшая девушка сама оказывается на пороге их дома. Катерина Габлер сразу же принимает пропавшую дочь, а вот ее супруг относится к незнакомке с большой долей скепсиса. По ходу развития событий становится понятно, что возвращение Лены самым чудовищным образом повлияло на жизнь Габлеров. Смогут ли они найти выход из этой ситуации?