Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Мамы чемпионов
1 постер
Киноафиша Сериалы Мамы чемпионов

Мамы чемпионов (2019 - 2019)

Mamy chempionov 18+
Год выпуска 2019
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 47 минут
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 15 часов 40 минут

О чем сериал

У 17-летней Веры было всё: золото на соревнованиях, любимый человек, обожаемый папа, мама — тренер по плаванию. Но после предательства мамы в один момент от Веры «уплыла» вся её успешная жизнь: девушка неожиданно покидает большой спорт и остаётся одна с ребёнком на руках. Спустя 15 лет, она успешный тренер, среди подопечных которой — её сын Кирилл. Только прошлое не отпускает Веру и преподносит заманчивое предложение. И теперь бывшей чемпионке придётся вновь столкнуться не только с коварством собственной матери, готовой пойти на всё ради больших побед, но и экс-парнем, возглавившим сборную страны по плаванию.

В ролях
В ролях
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Борис Каморзин
Борис Каморзин
Мария Звонарева
Павел Трубинер
Павел Трубинер
Вячеслав Чепурченко
Вячеслав Чепурченко
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Мамы чемпионов - Сезон 1 Сезон 1
2019, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
В «Олененке» от Netflix должно было быть 8, а не 7 серий: вот что вырезали из проекта – и не зря
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
«Испытываешь грусть»: как сейчас выглядят герои «Сватов» — за 17 лет актеры сильно изменились (фото)
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше