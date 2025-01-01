Меню
Персоны
Джон Маскер
Награды
Награды и номинации Джона Маскера
John Musker
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джона Маскера
Оскар 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Оскар 2010
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
BAFTA 2017
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
Лучший анимационный полнометражный фильм
Номинант
