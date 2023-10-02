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Карандаши против пикселей Карандаши против пикселей
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Карандаши против пикселей, 2023

2023 / США
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Бэй Дариз
В ролях
Минг-На
Кевин Смит
Кевин Смит
Сет МакФарлейн
Сет МакФарлейн
Тони Бэнкрофт
Тони Бэнкрофт
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Карандаши против пикселей 3 постера
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«Карандаши против пикселей»: вышел трейлер документального фильма об эволюции анимации От «Белоснежки» до «Истории игрушек» и «Человека-паука: Через вселенные».
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2 октября 2023 13:44
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