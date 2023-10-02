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Карандаши против пикселей
Pencils Vs Pixels
Карандаши против пикселей, 2023
2023 / США
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Жанр:
анимация
биография
документальный
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Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2023
Возраст
18+
Режиссер
Бэй Дариз
В ролях
Минг-На
Кевин Смит
Сет МакФарлейн
Тони Бэнкрофт
Все актеры и съемочная группа
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«Карандаши против пикселей»: вышел трейлер документального фильма об эволюции анимации
От «Белоснежки» до «Истории игрушек» и «Человека-паука: Через вселенные».
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2 октября 2023 13:44
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