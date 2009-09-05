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Постер фильма Пробуждение Спящей Красавицы
7.6
Киноафиша Фильмы Пробуждение Спящей Красавицы
7.6

Пробуждение Спящей Красавицы

, 2009
Waking Sleeping Beauty
США / документальный / 18+
Постер фильма Пробуждение Спящей Красавицы
7.6

В ролях

Тим Бертон
Тим Бертон
Джон Лассетер
Джон Лассетер
Self
Дон Блат
Джон Маскер
Джон Маскер
Крис Эмерсон
Майкл Эйснер
Self
Джеффри Катценберг
Self
Рой Эдвард Дисней
Self
Дон Хан
Narrator
Глен Кин
Self
Рон Клементс
Рон Клементс
Self
Рон Клементс
Рон Клементс
Self
Режиссер Дон Хан
Сценарист Patrick Pacheco
Композитор Крис Бэйкон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 18 января 2019
Премьера в мире 5 сентября 2009
Дата выхода
5 сентября 2009 США
MPAA PG
Сборы в мире $84 918
Производство Red Shoes, Stone Circle Pictures
Другие названия
Waking Sleeping Beauty, Despertando a la bella durmiente, La belle au bois dormant éveillée, Acordando a Bela Adormecida, Il risveglio della magia, La bella durmiente despierta, O Despertar da Bela Adormecida, Persistence of Vision, Как разбудить Спящую красавицу, 眠れる森の美女を目覚めさせる, Persistence of Vision USA

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 15 голосов
7.5 IMDb

Цитаты

Peter Schneider Все говорили о Рое как об идиотском племяннике. Вот его прозвище. Но это было далеко от правды. Он был умным, скромным и сильным. Его легко недооценить, но вы делали это на свой страх и риск.

Отзывы о фильме

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