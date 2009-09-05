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Рейтинг фильма
7.6
Оцените15 голосов
7.5IMDb
Цитаты
Peter SchneiderВсе говорили о Рое как об идиотском племяннике. Вот его прозвище. Но это было далеко от правды. Он был умным, скромным и сильным. Его легко недооценить, но вы делали это на свой страх и риск.
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