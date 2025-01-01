Меню
Джеймс Вудс
Награды
Награды и номинации Джеймса Вудса
James Woods
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Джеймса Вудса
Оскар 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1987
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1987
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Performance in Informational Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
