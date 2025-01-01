Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Джеймс Вудс Награды

Награды и номинации Джеймса Вудса

James Woods
Награды и номинации Джеймса Вудса
Оскар 1997 Оскар 1997
Лучшая мужская роль второго плана
Номинант
Оскар 1987 Оскар 1987
Лучшая мужская роль
Номинант
Золотой глобус 1987 Золотой глобус 1987
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Золотой глобус 2001 Золотой глобус 2001
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1997 Золотой глобус 1997
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
 Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
Золотой глобус 1996 Золотой глобус 1996
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1993 Золотой глобус 1993
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1990 Золотой глобус 1990
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1988 Золотой глобус 1988
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Золотой глобус 1980 Золотой глобус 1980
Лучшая мужская роль (драма)
Номинант
Primetime Emmy Awards 1989 Primetime Emmy Awards 1989
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Outstanding Performance in Informational Programming
Номинант
Primetime Emmy Awards 1987 Primetime Emmy Awards 1987
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Победитель
Primetime Emmy Awards 2011 Primetime Emmy Awards 2011
Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 2006 Primetime Emmy Awards 2006
Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 2003 Primetime Emmy Awards 2003
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Номинант
Primetime Emmy Awards 1995 Primetime Emmy Awards 1995
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Primetime Emmy Awards 1993 Primetime Emmy Awards 1993
Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2012 Премия Гильдии киноактеров США 2012
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2001 Премия Гильдии киноактеров США 2001
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или мини-сериале
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 1996 Премия Гильдии киноактеров США 1996
Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
 Выдающееся исполнение актерского состава
Номинант
Этот фантастический сериал удивляет даже поклонников «Доктора Кто»: на IMDb рейтинг 8,2
Уже в первой серии ошарашат так, что будете сидеть с открытым ртом: 5 хоррор-сериалов, которые не теряют ни минуты времени
Каждая жертва подходила под сумасшедший замысел маньяка: но все же зачем убили Трейси в фильме «Семь»?
За «Шреком» не угнаться: забытые всеми мультфильмы, которые точно не заслуживали такой судьбы
Собрались смотреть «Истребителя демонов»? Разложили для вас все части по порядку — компиляции больше не собьют с толку
Труп понюхал — и в кусты: финал «Чужой: Земля» — разочарование года. Посмотрел и пожалел, что вообще включил первую серию
«"Игра престолов", но замки поменьше»: забытое фэнтези 00-х со звездой «Властелина колец» оказалось идеальной заменой хиту НВО
«Вымысла в нем немало»: историк разложил по полочкам «9 роту» Бондарчука — главный ляп связан вовсе не с войной
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше