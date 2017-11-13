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Постер к сериалу Доктор Рихтер
Постер к сериалу Доктор Рихтер
Постер к сериалу Доктор Рихтер
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
3 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 3.9
Оцените
Киноафиша Сериалы Доктор Рихтер
Доктор Рихтер (2017 - …) Доктор Рихтер 16+
Год выпуска 2017
Страна Россия
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 50 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность 46 часов 40 минут
О чем сериал

Сюжет сериала «Доктор Рихтер» разворачивается вокруг опытного и талантливого врача Андрея Александровича, способного верно определить диагноз пациента даже при самых странных и неоднозначных симптомах. При этом Рихтер не отличается вежливостью и легким характером. Порой подопечным и коллегам доктора кажется, что он напрочь лишен человечности и сострадания. Однако за этой суровой оболочкой скрывается сложная и многогранная личность. В каждой серии Андрей Александрович тем или иным способом спасает чью-то жизнь.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Мария Миронова
Мария Миронова Наталья, юрист, бывшая гражданская жена Рихтера
Виталий Хаев
Виталий Хаев
Алексей Серебряков
Алексей Серебряков
Екатерина Вилкова
Екатерина Вилкова
Анна Михалкова
Анна Михалкова
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Доктор Рихтер - Сезон 1 Сезон 1
2017, 24 эпизода
 
Доктор Рихтер - Сезон 2 Сезон 2
2018, 16 эпизодов
 
Доктор Рихтер - Сезон 3 Сезон 3
2019, 16 эпизодов
 
Кадры из сериала
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