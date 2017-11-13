Сюжет сериала «Доктор Рихтер» разворачивается вокруг опытного и талантливого врача Андрея Александровича, способного верно определить диагноз пациента даже при самых странных и неоднозначных симптомах. При этом Рихтер не отличается вежливостью и легким характером. Порой подопечным и коллегам доктора кажется, что он напрочь лишен человечности и сострадания. Однако за этой суровой оболочкой скрывается сложная и многогранная личность. В каждой серии Андрей Александрович тем или иным способом спасает чью-то жизнь.