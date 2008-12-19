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Киноафиша Сериалы Любовь на районе
Любовь на районе (2008 - 2010) Любовь на районе 16+
Год выпуска 2008
Страна Россия
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 25 минут
Телеканал ТНТ
Продолжительность 20 часов 0 минут
О чем сериал

В сериале «Любовь на районе» главные герои — компания молодых людей из маленького провинциального города. Ваня — большой ребенок, не подготовленный к самостоятельной жизни. Маша, его девушка, днем работает продавщицей, а все остальное свободное время тратит на то, чтобы присматривать за своим парнем. Костя — карикатурный альфа-самец: сильный, красивый, но не очень умный. Вернувшись из армии, он начинает встречаться с Аней — интеллигентной, умной девушкой с тонкой внутренней организацией. Это история о любви, дружбе и взрослении. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Олеся Железняк
Олеся Железняк
Алексей Анищенко
Алексей Анищенко
Дарья Екамасова
Дарья Екамасова
Денис Косяков
Денис Косяков
Алексей Юдников
Алексей Юдников
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Любовь на районе - Сезон 1 Сезон 1
2008, 24 эпизода
 
Любовь на районе - Сезон 2 Сезон 2
2010, 24 эпизода
 
Кадры из сериала
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