В сериале «Любовь на районе» главные герои — компания молодых людей из маленького провинциального города. Ваня — большой ребенок, не подготовленный к самостоятельной жизни. Маша, его девушка, днем работает продавщицей, а все остальное свободное время тратит на то, чтобы присматривать за своим парнем. Костя — карикатурный альфа-самец: сильный, красивый, но не очень умный. Вернувшись из армии, он начинает встречаться с Аней — интеллигентной, умной девушкой с тонкой внутренней организацией. Это история о любви, дружбе и взрослении.