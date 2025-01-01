Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
Киноафиша
Персоны
Курт Уиммер
Награды
Награды и номинации Курт Уиммер
Kurt Wimmer
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Награды и номинации Курт Уиммер
Золотая малина 2022
Худший сценарий
Номинант
Худший сценарий
Номинант
Как будто включили старый советский фильм, а это Netflix: история рыбака, мальчика-сироты и семьи не по крови
97 смен, 222 актера и один тренер-безумец: что спрятано во втором сезоне «Чаек» — телепремьеру ждём на «России 1»
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах
«Вы не сможете поставить на паузу»: все 4 сезона этого недооцененного триллера длятся ровно сутки – но он стоит каждой потраченной минуты
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667