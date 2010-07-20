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Постер к сериалу След оборотня
Постер к сериалу След оборотня
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Киноафиша Сериалы След оборотня

След оборотня (2010 - 2010)

След оборотня 16+
Год выпуска 2010
Страна Россия/Украина
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Че!
Продолжительность сериала 8 часов 40 минут
О чем сериал

В городе происходит несколько загадочных и жестоких убийств. Местные власти поручают вести дело одному из лучших сотрудников — старшему следователю Александру Акинфиеву. На первый взгляд все эти преступления никак не связаны между собой, но Акинфиеву после тщательного расследования и анализа всех деталей удается найти общие черты. Это позволяет сделать вывод, что все убийства совершены одним человеком. Первое преступление происходит в квартире поэта и композитора, лидера известного поп-коллектива Черепанова. Подозрение падает на его молодую любовницу, которая ночевала у него в ночь убийства. Именно она, проснувшись утром, обнаружила труп композитора. Однако следователь Акинфиев сомневается, что именно девушка убила Черепанова. Теперь Александру предстоит не только найти преступника, но и оправдать невиновного человека.

В ролях
В ролях
Ольга Волкова
Ольга Волкова
Алексей Горбунов
Алексей Горбунов
Владимир Долинский
Владимир Долинский
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Георгий Дрозд
Дмитрий Лаленков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
След оборотня - Сезон 1 Сезон 1
2010, 10 эпизодов
 
Кадры из сериала
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