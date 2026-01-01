Постановка Камы Гинкаса по пьесе Эдварда Олби

В фойе МТЮЗа, в новом спектакле Камы Гинкаса, вновь по пьесе Эдварда Олби, развертывается бесстрашный и бескомпромиссный разговор о любви и смерти.

Искренность и достоверность

Спектакль пронизан предельной искренностью и достоверностью, рассказывая о вечной оппозиции любви и смерти.

Тайна жизни

Почти шепотом о великой тайне жизни, о том, что все кончается не тогда, когда приходит смерть. Все будет кончено, когда уйдет любовь.

Поиск утраченного счастья

Герои этой пьесы, как в камере смертников, каждый — наедине с собой, беспощадно погружаются в себя, до основания, до опустошения, в поисках утраченного счастья и времени.

Неуслышанная любовь

Вместо того, чтобы услышать другого, вместо того, чтобы полюбить другого, даже «своего палача», того, кто говорит, что пора умирать.