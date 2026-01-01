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Все кончено
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Спектакль Все кончено

Леди и джентльмены тихо сходят с ума от любви
Постановка
МТЮЗ 18+
Продолжительность 3 часа, 1 антракт
Возраст 18+

О спектакле

Постановка Камы Гинкаса по пьесе Эдварда Олби

В фойе МТЮЗа, в новом спектакле Камы Гинкаса, вновь по пьесе Эдварда Олби, развертывается бесстрашный и бескомпромиссный разговор о любви и смерти.

Искренность и достоверность
Спектакль пронизан предельной искренностью и достоверностью, рассказывая о вечной оппозиции любви и смерти.

Тайна жизни
Почти шепотом о великой тайне жизни, о том, что все кончается не тогда, когда приходит смерть. Все будет кончено, когда уйдет любовь.

Поиск утраченного счастья
Герои этой пьесы, как в камере смертников, каждый — наедине с собой, беспощадно погружаются в себя, до основания, до опустошения, в поисках утраченного счастья и времени.

Неуслышанная любовь
Вместо того, чтобы услышать другого, вместо того, чтобы полюбить другого, даже «своего палача», того, кто говорит, что пора умирать.

Режиссер
Кама Гинкас
В ролях
Ольга Демидова
Ольга Демидова
Илья Смирнов
Илья Смирнов
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Виктория Верберг
Оксана Лагутина

Фотографии

Все кончено Все кончено
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